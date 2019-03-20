Назван самый популярный YouTube-канал в мире

На протяжении нескольких лет самым популярным проектом на YouTube считался канал Феликса Чельберга, больше известного как PewDiePie. Впрочем, теперь это не так — блогер уступил первенство каналу под названием T-Series.

На момент публикации материала у PewDiePie насчитывалось 90,47 миллионов подписчиков, а у T-Series — 90,50 миллионов.

Lenta.ru пишет , что YouTube-канал T-Series принадлежит крупной музыкальной компании из Индии, которая публикует на нем музыкальные клипы. Динамику роста подписчиков на обоих каналах можно отслеживать в реальном времени.

Напомним: YouTube-канал PewDiePie создан в 2010 году. Согласно Forbes, его доход на 2017 год составил около 12 миллионов долларов. Летом 2018 года пользователи начали обращать внимание на индийский канал T-Series, который набирал огромное количество подписчиков (в среднем 160 000 в день). Так началась гонка по подписчикам, которую PewDiePie сегодня проиграл.