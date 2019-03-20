|
Назван самый популярный YouTube-канал в мире
На протяжении нескольких лет самым популярным проектом на YouTube считался канал Феликса Чельберга, больше известного как PewDiePie. Впрочем, теперь это не так — блогер уступил первенство каналу под названием T-Series.
На момент публикации материала у PewDiePie насчитывалось 90,47 миллионов подписчиков, а у T-Series — 90,50 миллионов.
Lenta.ru
Напомним: YouTube-канал PewDiePie
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На момент публикации материала у PewDiePie насчитывалось 90,47 миллионов подписчиков, а у T-Series - 90,50 миллионов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)