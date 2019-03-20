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В Глубокском районе погрузчик случайно убил женщину ковшом

21.03.2019 13:53 — Разное | Аргументы и факты  
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В Глубокском районе погрузчик случайно убил женщину ковшом
Следственный комитет РБ

Как стало известно, трагический случай произошел днем 19 марта. 43-летний рабочий управлял погрузчиком.

В Глубокском районе погрузчик случайно убил женщину ковшом В Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал рабочего

При выполнении работ мужчина случайно причинил телесные повреждения ковшом погрузчика 51-летней коллеге. Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, полученные женщиной травмы оказались смертельными для нее, она скончалась на месте происшествия.

В отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 УК Республики Беларусь («Причинение смерти по неосторожности»). В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз.

 
 
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По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело.
 
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