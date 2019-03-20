ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке не разрешили провести мероприятие, посвящённое Дню воли

21.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

В Слуцке не разрешили провести мероприятие, посвящённое Дню воли

Слуцкая районная библиотека не позволила Алине Нагорной провести образовательное мероприятие по случаю Дня Воли.

На праздновании Дня Воли в Слуцке юрист Игорь Случак планировал рассказать о БНР с правовой точки зрения. Также были запланированы квиз и акустический концерт, рассказала «Радио Свободе» Нагорная.

«Хотели сделать образовательный формат для целевой аудитории, которая хочет узнать про Белорусскую народную республику, но не хочет искать [информацию] самостоятельно», рассказали организаторы.

Выяснилось, что для торжества нет свободных помещений, так как во всех залах заведения в разное время будут проходить мероприятия «по различным направлениям деятельности библиотек».

«Я хотела провести мероприятие 25-го, но в этот день библиотека не работает. Я писала заявку на 26 марта и просила, если 26-го помещения заняты, провести ее в течение недели»,  сообщила Нагорная.

В прошлом году на концерт ко Дню Воли в Слуцком ГДК пришло около 100 человек.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На праздновании Дня Воли в Слуцке юрист Игорь Случак планировал рассказать о БНР с правовой точки зрения. Также были запланированы квиз и акустический концерт,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Уберите камеру, иначе - штраф». Простые вопросы о том, когда можно снимать на видео сотрудника ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика