В Слуцке не разрешили провести мероприятие, посвящённое Дню воли





Слуцкая районная библиотека не позволила Алине Нагорной провести образовательное мероприятие по случаю Дня Воли.

На праздновании Дня Воли в Слуцке юрист Игорь Случак планировал рассказать о БНР с правовой точки зрения. Также были запланированы квиз и акустический концерт, рассказала «Радио Свободе» Нагорная.

«Хотели сделать образовательный формат для целевой аудитории, которая хочет узнать про Белорусскую народную республику, но не хочет искать [информацию] самостоятельно», — рассказали организаторы.

Выяснилось, что для торжества нет свободных помещений, так как во всех залах заведения в разное время будут проходить мероприятия «по различным направлениям деятельности библиотек».

«Я хотела провести мероприятие 25-го, но в этот день библиотека не работает. Я писала заявку на 26 марта и просила, если 26-го помещения заняты, провести ее в течение недели», — сообщила Нагорная.