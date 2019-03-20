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В Пружанском районе задержан пьяный водитель автомобиля УАЗ
21.03.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
18.03.2019 года в ходе надзора за безопасностью дорожного движения на территории Шеневского и Щерчёвского с/с сотрудникам ОГАИ Пружанского РОВД поступила информация от дежурного РОВД, о том, что в д.Щерчёво движется автомобиль «УАЗ», водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения.
Для проверки полученной информации сотрудники
После преследования указанный автомобиль был остановлен, а его водитель – задержан. Им оказался житель д.Котылы Пружанского района, 1984 года рождения. У водителя автомобиля «УАЗ» присутствовали явные признаки алкогольного опьянения: резкий запах алкоголя изо рта, нарушение речи, шатающаяся походка. От прохождения освидетельствования категорически отказался.
В дальнейшем данный водитель был доставлен в Пружанский РОВД, где в отношении его были составлены административные протоколы по ч.1 ст. 18.16 и ч.3 18.21 КоАП Республики Беларусь.
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18.03.2019 года в ходе надзора за безопасностью дорожного движения на территории Шеневского и Щерчёвского с/с сотрудникам ОГАИ Пружанского РОВД поступила...
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