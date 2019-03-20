В Пружанском районе задержан пьяный водитель автомобиля УАЗ

18.03.2019 года в ходе надзора за безопасностью дорожного движения на территории Шеневского и Щерчёвского с/с сотрудникам ОГАИ Пружанского РОВД поступила информация от дежурного РОВД, о том, что в д.Щерчёво движется автомобиль «УАЗ», водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения.



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Для проверки полученной информации сотрудники ГАИ направились в указанный населенный пункт. Около 19.55 часов был замечен схожий по описанию автомобиль «УАЗ», после чего было принято решение его остановить. Проигнорировав законные требования об остановке, водитель попытался скрыться.

После преследования указанный автомобиль был остановлен, а его водитель – задержан. Им оказался житель д.Котылы Пружанского района, 1984 года рождения. У водителя автомобиля «УАЗ» присутствовали явные признаки алкогольного опьянения: резкий запах алкоголя изо рта, нарушение речи, шатающаяся походка. От прохождения освидетельствования категорически отказался.

В дальнейшем данный водитель был доставлен в Пружанский РОВД, где в отношении его были составлены административные протоколы по ч.1 ст. 18.16 и ч.3 18.21 КоАП Республики Беларусь.