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Замминистра экономики назначен представителем государства на Слуцком сахарорафинадном комбинате

21.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Замминистра экономики назначен представителем государства на Слуцком сахарорафинадном комбинате

Заместитель Министра экономики Матусевич Дмитрий Феофанович назначен представителем государства в ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». Это предусмотрено постановлением Совета министров от 19 марта 2019 г. № 169 «О назначении представителей государства в органах управления открытых акционерных обществ», опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Документом предусматривается и назначение других государственных деятелей на предприятия в качестве представителей, пишет БЕЛТА. 

В частности, первый заместитель премьер-министра Беларусь Александр Турчин назначен представителем государства в органах управления «Гомсельмаша», заместитель премьер-министра Владимир Кухарев - «Гомельстекло» и «Березастройматериалы», заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко - в органах управления Минского завода колесных тягачей, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко - «АГАТ-системы управления» - управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления».

Представителями государства в различных открытых акционерных обществах назначены также руководители министерств и ведомств и их заместители. В списке предприятий Гродненский стеклозавод, «Витязь», Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», Слонимская камвольно-прядильная фабрика, «Витебские ковры», «Интеграл» - управляющая компания холдинга «Интеграл», «Моготекс», «Криница», «Белшина», Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и другие.

Как отметили в Государственном комитете по имуществу, богатый управленческий опыт и профессиональные знания в соответствующих областях позволят назначенным лицам, которые также прошли спецподготовку на право быть представителями государства, принимать оптимальные решения по важным направлениям деятельности. Реализация подхода, определенного в постановлении, основана на мировом опыте и будет способствовать повышению эффективности деятельности организаций и внедрению передового опыта в области выстраивания системы управления хозяйственными обществами.

В собственности Республики Беларусь находится 404,1 млрд акций 405 акционерных обществ, что составляет 69,3% общего количества акций, выпущенных в стране. В настоящее время управление республиканскими акциями осуществляется через сложившуюся систему владельческого надзора органами госуправления: пакеты акций распределены между 24 органами госуправления, как правило, по отраслевому признаку.

Документ принят в соответствии с указом от 19 февраля 2008 года №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора». Постановления такого характера публикуются на Нацинальном правовом интернет-портале с 2009 года. 

Портал TUT.BY уточняет, что ч. 4 ст. 26 Закона о приватизации предусматривает, что в состав совета директоров ОАО, акции которых принадлежат государству, назначаются представители государства на основании решений органов, осуществляющих владельческий надзор. Такие решения принимаются до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов совета директоров.

«В связи с этим, в открытых акционерных обществах, в отношении которых действует данная норма, не требуется включать представителей государства, назначенных в установленном порядке в их органы управления до проведения годового собрания (независимо от даты назначения), в список кандидатур для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) и в бюллетень для голосования на этом собрании. В протоколе же годового собрания следует указывать состав сформированного совета директоров (наблюдательного совета), включающий не только лиц, избранных собранием, но и лиц, назначенных представителями государства», — говорится в письме Госкомимущества.


Slutsk-Gorod.by
Фото: пресс-служба Минэкономики

 
 
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Заместитель Министра экономики Матусевич Дмитрий Феофанович назначен представителем государства в ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
 
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