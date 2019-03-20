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Планы Турции закупать и F-35, и российские С-400 являются серьезной проблемой - Данфорд
Председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил о сложности ситуации, которая возникла в связи с желанием Анкары одновременно закупать у США истребители-бомбардировщики F-35, а у РФ - зенитные ракетные системы С-400.
"Мы надеемся, что мы сможем найти способ справиться с этим, но это серьезная проблема", - сказал он, выступая в четверг на Атлантическом совете.
Ранее в западных СМИ появлялись сообщения, что США могут приостановить подготовку к поставкам Турции F-35 из-за намерения Анкары приобрести у РФ С-400.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале марта вновь заявил о том, что Анкара завершит сделку по приобретению российских С-400.
Со своей стороны представитель Пентагона Чарльз Саммерс предупредил, что Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России С-400. "Если Турция приобретет С-400, будут серьезные последствия для наших отношений в военной сфере с ними. Если они приобретут С-400, они не получат ни F-35, ни (зенитные ракетные комплексы, - "ИФ") "Пэтриот", - сказал он.
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Председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил о сложности ситуации, которая возникла в связи с желанием Анкары одновременно...
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