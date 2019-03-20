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Елена Атрашкевич: «В шоу-бизнес должны вкладываться деньги»
В детском шоу-бизнесе в Беларуси света гораздо больше, чем у взрослых артистов, рассказали в программе
Елена Атрашкевич, председатель жюри финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019»:
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В детском шоу-бизнесе в Беларуси света гораздо больше, чем у взрослых артистов, рассказали в программе «Специальный репортаж». Сделать из талантливого отпрыска...
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