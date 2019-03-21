5-летняя контрабандистка. На границе задержали женщину и ребенка на Citroen, напичканном сигаретами

В субботу 16 марта на границе в пункте пропуска Бенякони — Шальчининкай литовцы отправили на тщательный досмотр автомобиль Citroen C5, на котором в Евросоюз въезжала белоруска с 5-летней дочерью, сообщает Euroby.info. Женщина и ранее была под особым контролем литовских таможенников.



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И в этот раз таможенники не ошиблись: бамперы, пороги, полости под коробкой передач были переоборудованы таким образом, чтобы спрятать туда контрабандные сигареты. Многие искусственно сделанные полости оказались пустыми. Опытная женщина, чтобы не быть привлеченной к уголовной ответственности, везла контрабанды ровно на административный протокол.

Предусмотрительная белоруска во все тайники с сигаретами напихала вонючих тряпок с резким запахом, чтобы ввести в заблуждение служебных собак.



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Но самое интересное, что, похоже, ее 5-летний ребенок был не просто пассажиром, а… соучастником. Рентген-сканер определил наличие сигарет в таких узких местах машины, куда ни рука взрослого человека, ни любое приспособление пролезть просто не может. А вот маленькая детская ручка — легко.

Таможня обоснованно предполагает, что ребенок по указанию матери прятал сигареты в машину, а в Литве должен был помочь матери достать этот товар, сообщает Euroby.info.