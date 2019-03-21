Отделение Hyundai N подготовило комплект доработок для кроссовера Tucson

Молодое подразделение Hyundai N, уже известное своими полноценными «заряженными» моделями i30 N и Veloster N , добралось и до первого кроссовера в ряду марки. Правда, дело в данном случае ограничилось фирменным набором аксессуаров «под спорт» и незначительными техническими доработками.





Принаряженный Tucson относится к развивающейся линейке N Line, до сих пор включавшей лишь одну модель — «пятидверку» i30 N Line. Внешне «паркетник» в таком же исполнении отличается стилизованным под «горячие» легковушки обвесом и декором — это, например, забранная в мелкую сетку решетка радиатора, новый передний бампер с измененными воздухозаборниками, иное оформление ходовых огней, а также окрашенные в черный цвет задний спойлер, корпуса наружных зеркал и крыша. Не обошлось и без оригинальных колес с посадочным диаметром 19 дюймов.





Приподнятое настроение в салоне Tucson N Line поддерживают красная прострочка на передней панели, рычаге коробки передач и сиденьях с комбинированной отделкой, алюминиевые накладки на педалях и предусмотренная уже «в базе» аудиосистема Krell с 9 динамиками. Кроме того, были перенастроены подвеска, которая стала жестче и рулевой механизм.





Моторы под капотом остались стандартными. Это 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 177 лошадиных сил и работающие в связке с мягкогибридной надстройкой дизеля объемом 1,6 л (136 сил) и 2 л (186 «лошадок»). Привод — передний или полный, коробок передач тоже две (6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот»).





Продажи Tucson N Line на европейском рынке начнутся в мае.