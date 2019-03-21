ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отделение Hyundai N подготовило комплект доработок для кроссовера Tucson

22.03.2019 09:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Молодое подразделение Hyundai N, уже известное своими полноценными «заряженными» моделями i30 N и Veloster N, добралось и до первого кроссовера в ряду марки. Правда, дело в данном случае ограничилось фирменным набором аксессуаров «под спорт» и незначительными техническими доработками.


Принаряженный Tucson относится к развивающейся линейке N Line, до сих пор включавшей лишь одну модель — «пятидверку» i30 N Line. Внешне «паркетник» в таком же исполнении отличается стилизованным под «горячие» легковушки обвесом и декором — это, например, забранная в мелкую сетку решетка радиатора, новый передний бампер с измененными воздухозаборниками, иное оформление ходовых огней, а также окрашенные в черный цвет задний спойлер, корпуса наружных зеркал и крыша. Не обошлось и без оригинальных колес с посадочным диаметром 19 дюймов.


Приподнятое настроение в салоне Tucson N Line поддерживают красная прострочка на передней панели, рычаге коробки передач и сиденьях с комбинированной отделкой, алюминиевые накладки на педалях и предусмотренная уже «в базе» аудиосистема Krell с 9 динамиками. Кроме того, были перенастроены подвеска, которая стала жестче и рулевой механизм.


Моторы под капотом остались стандартными. Это 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 177 лошадиных сил и работающие в связке с мягкогибридной надстройкой дизеля объемом 1,6 л (136 сил) и 2 л (186 «лошадок»). Привод — передний или полный, коробок передач тоже две (6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот»).


Продажи Tucson N Line на европейском рынке начнутся в мае.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодое подразделение Hyundai N, уже известное своими полноценными «заряженными» моделями i30 N и Veloster N, добралось и до первого кроссовера в ряду марки - модели Tucson.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае водитель совершил наезд на толпу, есть погибшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика