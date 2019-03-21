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Отделение Hyundai N подготовило комплект доработок для кроссовера Tucson
Молодое подразделение Hyundai N, уже известное своими полноценными «заряженными» моделями
Принаряженный
Приподнятое настроение в салоне Tucson N Line поддерживают красная прострочка на передней панели, рычаге коробки передач и сиденьях с комбинированной отделкой, алюминиевые накладки на педалях и предусмотренная уже «в базе» аудиосистема Krell с 9 динамиками. Кроме того, были перенастроены подвеска, которая стала жестче и рулевой механизм.
Моторы под капотом остались стандартными. Это 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 177 лошадиных сил и работающие в связке с мягкогибридной надстройкой дизеля объемом 1,6 л (136 сил) и 2 л (186 «лошадок»). Привод — передний или полный, коробок передач тоже две (6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот»).
Продажи Tucson N Line на европейском рынке начнутся в мае.
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Молодое подразделение Hyundai N, уже известное своими полноценными «заряженными» моделями i30 N и Veloster N, добралось и до первого кроссовера в ряду марки - модели Tucson.
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