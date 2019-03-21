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PC-версии Detroit, Heavy Rain и Beyond обзавелись системными требованиями

22.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Вчера как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что некоторые эксклюзивы PlayStation доберутся до PC, а уже сегодня пользователи узнали, какое «железо» понадобится для запуска всего этого добра. На сайте Epic Games Store появились системные требования всех трёх неожиданных новинок, и теперь геймеры могут взяться за подготовку своих компьютеров к премьере. А тем, кто не планирует покупать игры, наверняка будет просто интересно узнать, какая же начинка справится с консольными хитами.

Вся троица, Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human, получила одинаковые системные требования. Особенно любопытно взглянуть на них через призму внутренностей консоли. Так, «минималки» оказались значительно ниже, чем даже у PlayStation 4 Slim — она, напомним, оснащена относительно свежим восьмиядерным процессором АMD c 8 ГБ общей системной памяти GDDR5. Рекомендованные же близки к PS4 Pro, а по части видеокарты — даже выше. Такой разбег, скорее всего, можно объяснить тем, что на компьютерах, в отличие от консолей, есть смена разрешения и больше настроек качества изображение.

Минимальные:

  • ОС: Windows 7 (64-разрядная);
  • процессор: Intel Core i5-2400 с частотой 3,4 ГГц или эквивалентный;
  • оперативная память: 4 ГБ;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или эквивалентная (2 ГБ);
  • графический API: Vulkan (для Detroit: Become Human).

Рекомендованные:

  • ОС: Windows 7 (64-разрядная), для Detroit: Become Human — 64-разрядная Windows 10;
  • процессор: Intel Core i7-2700K или эквивалентный;
  • оперативная память: 12 ГБ;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или эквивалентная (8 ГБ);
  • графический API: Vulkan (для Detroit: Become Human).

Сроки выхода пока не разглашаются. Хиты студии Quantic Dream, напомним, не единственные игры, которые должны появиться в магазине. Вчера стало известно, что The Outer Worlds и ряд других грядущих релизов стартуют под эгидой EGS. Среди них, к слову, есть и Control, которая может дебютировать уже 27 августа — в том числе и в магазине Microsoft.

 
Теги: Новости
 
 
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Вчера как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что некоторые эксклюзивы PlayStation доберутся до PC, а уже сегодня пользователи узнали, какое «железо»...
 
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