20 марта личный прием провел Юрий Иванович Шумский

20 марта в Ивьевском райисполкоме личный прием граждан провел председатель Республиканского совета Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов», член общественного совета при Министерстве внутренних дел Республики Беларусь Юрий Иванович Шумский.





На личном приеме были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности правоохранительных органов, общественного порядка, профилактики правонарушений, вопросы, касающиеся охотничьей деятельности, охраны окружающей среды.

Всего своими наболевшими вопросами с высоким гостем поделились 13 человек.

Участие в личном приеме приняли первый заместитель председателя Ивьевского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия В.С. Милюнец, председатель Ивьевского райсовета депутатов А.А. Хвасько.

С участием председатель Республиканского совета Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Ю.И. Шумского состоялось общее собрание охотников и рыболовов учреждения «Ивьевская РОС» РГОО «БООР».

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.