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Пожарный извещатель спасает жизни

22.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Пожарный извещатель спасает жизниНе проходит и дня, чтобы в каком — либо районе области не вспыхнул пожар, в одночасье лишающий людей всего нажитого годами имущества, оставляя их без крыши над головой. Но самое страшное – это когда гибнут люди.

А ведь большинства трагедий можно было избежать, если бы люди не допускали халатности, безответственности в обращении с огнем, и если бы в их домовладениях был установлен автономный пожарный извещатель. Недаром его называют домашним «ангелом-хранителем».

По статистике с 2002 года по 2018 год в Могилевской области благодаря автономному пожарному извещателю (АПИ) спасено 267 человек, в том числе 70 детей.

И хотя у каждого спасенного своя «история», их объединяет одно: людям, которые попали в беду, удалось сберечь самое дорогое – собственную жизнь и жизни своих домочадцев.

Надо понимать, что эта цифра на самом деле в разы больше, поскольку в случаях срабатывания АПИ на ранних стадиях не доходит до вызова подразделений МЧС”.

Бесспорный факт — обнаружение возгорания на ранней стадии позволяет снизить последствия пожара, а в некоторых случаях и вовсе свести их к минимуму. Именно для этого предназначен автономный пожарный извещатель. Срабатывая на дым, он начинает подавать звуковой сигнал. Чтобы проверить его работоспособность, нажмите на кнопку и немного подержите. Батарейки хватит, примерно на год. Если заряд закончится, АПИ начнет выдавать кратковременные звуки. Если начинает «пикать», снимите его и замените батарейку, которая продается в любом хозяйственном магазине.

Очень важно верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка — в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных потоков.

Не экономьте на безопасности – установите АПИ в каждой жилой комнате и спите спокойно!

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Не проходит и дня, чтобы в каком — либо районе области не вспыхнул пожар, в одночасье лишающий людей всего нажитого
 
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