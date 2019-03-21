За выходные дни ГАИ Могилевщины оштрафовала 245 пешеходов

16 и 17 марта сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Могилевской области выявили 1056 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Кристина Котова.

— За два выходных дня по области зарегистрировано 39 ДТП с механическими повреждениями транспорта, 21 из них — в Могилеве, — рассказала Кристина Котова. — Задержаны и отстранены от управления 18 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 134 водителя превысили установленную скорость.

Также инспекторы ГАИ оштрафовали 245 пешеходов-нарушителей, 69 из которых – за неиспользование фликеров в темное время суток.