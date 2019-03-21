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За выходные дни ГАИ Могилевщины оштрафовала 245 пешеходов

22.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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За выходные дни ГАИ Могилевщины оштрафовала 245 пешеходов16 и 17 марта сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Могилевской области выявили 1056 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Кристина Котова.

— За два выходных дня по области зарегистрировано 39 ДТП с механическими повреждениями транспорта, 21 из них — в Могилеве, — рассказала Кристина Котова. — Задержаны и отстранены от управления 18 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 134 водителя превысили установленную скорость.

Также инспекторы ГАИ оштрафовали 245 пешеходов-нарушителей, 69 из которых – за неиспользование фликеров в темное время суток.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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16 и 17 марта сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Могилевской области выявили 1056 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила специалист
 
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