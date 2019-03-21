Провели время с пользой

В рамках первого этапа республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проводить информационно-развлекательные и познавательные мероприятия с ребятами в развлекательных центрах района.

И сегодня в гости спасателей принимали посетители развивающего центра «Смайлик».

Спасатели постарались интересно и весело рассказать о правилах безопасности. В конкурсную программу были включены тесты на знание правил поведении в толпе, загадки, викторины, игровые ситуации в которых необходимо было себя проявить.

Также ребята смогли познакомиться с героями мультфильма «Волшебная книга» просмотрев мультфильмы и проверить свои знания с помощью коротеньких видеороликов.

Можно с уверенностью сказать, что каждый мальчишка и девчонка провели это время с пользой. За правильные ответы и участие все получили памятную и яркую наглядно-изобразительную продукцию.













