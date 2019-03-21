На территории Узовского сельсовета прошел День сельского Совета

На территории Узовского сельсовета в зональном формате прошел День сельского Совета, который провела председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева. На повестке дня – порядок подготовки и проведения сессий сельских Советов депутатов.

Участие в мероприятии приняли председатели Уваровичского, Морозовичского, Гусевицкого, Кривского, Чеботовичского, Коммунаровского и Узовского сельских Советов депутатов, начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Сергей Герцев, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Светлана Цыкунова.

В рамках Дня сельского Совета был рассмотрен общий порядок подготовки сессий сельских Советов, а также состоялось показательное заседание сессии Узовского сельского Совета депутатов по рассмотрению вопроса «О жилищном строительстве и выполнении требований архитектуры и строительства на территории Узовского сельсовета».

26 марта на базе Липиничского сельисполкома состоится аналогичное мероприятие с повесткой дня «О порядки подготовки и проведения заседаний сельских исполнительных комитетов».













