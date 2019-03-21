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На территории Узовского сельсовета прошел День сельского Совета

22.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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На территории Узовского сельсовета в зональном формате прошел День сельского Совета, который провела председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева. На повестке дня – порядок подготовки и проведения сессий сельских Советов депутатов.

Участие в мероприятии приняли председатели Уваровичского, Морозовичского, Гусевицкого, Кривского, Чеботовичского, Коммунаровского и Узовского сельских Советов депутатов, начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Сергей Герцев, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Светлана Цыкунова.

В рамках Дня сельского Совета был рассмотрен общий порядок подготовки сессий сельских Советов, а также состоялось показательное заседание сессии Узовского сельского Совета депутатов по рассмотрению вопроса «О жилищном строительстве и выполнении требований архитектуры и строительства на территории Узовского сельсовета».

26 марта на базе Липиничского сельисполкома состоится аналогичное мероприятие с повесткой дня «О порядки подготовки и проведения заседаний сельских исполнительных комитетов».

На территории Узовского сельсовета прошел День сельского Совета
На территории Узовского сельсовета прошел День сельского Совета
На территории Узовского сельсовета прошел День сельского Совета
На территории Узовского сельсовета прошел День сельского Совета
На территории Узовского сельсовета прошел День сельского Совета
На территории Узовского сельсовета прошел День сельского Совета

 
 
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На территории Узовского сельсовета в зональном формате прошел День сельского Совета, который провела председатель районного Совета депутатов Наталья...
 
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