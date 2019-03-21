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Приглашаем учащуюся молодежь принять участие в Республиканском молодежном фестивале-конкурсе «МЕДИАСФЕРА-2019»
22.03.2019 — Разное | Светлы шлях
Дорогие друзья!
Фестиваль проводит кафедра журналистики факультета истории, коммуникации и туризма Гроненского государственного университета имени Янки Купалы при поддержке Министерства информации Республики Беларусь, Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета. Цель фестиваля-конкурса – собрать и объединить творчески мыслящих учащихся и студентов, которые делают первые шаги в области фотоискусства, печати, кино- и видеоискусства.
В ГрГУ им. Янки Купалы молодежный фестиваль «Медиасфера» впервые состоялся в 2010 году, тогда еще – в статусе университетского мероприятия, в последующем – регионального. В 2019 году в связи с регулярным участием в фестивале молодежи из всех регионов нашей страны проведение фестиваля в статусе республиканского поддержало Министерство информации Республики Беларусь.
Для участия в Фестивале необходимо до 12 апреля заполнить форму заявки по ссылке
Подробная информация – на страничке Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «МЕДИАСФЕРА-2019»:
Контактный телефон: +375152 73 19 88 (кафедра журналистики).
С нетерпением ждем Ваши проекты!
Оргкомитет
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