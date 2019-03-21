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Приглашаем учащуюся молодежь принять участие в Республиканском молодежном фестивале-конкурсе «МЕДИАСФЕРА-2019»

22.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Дорогие друзья!

Приглашаем учащуюся молодежь принять участие в Республиканском молодежном фестивале-конкурсе «МЕДИАСФЕРА-2019»
Рады пригласить учащуюся молодежь в возрасте от 14 лет до 31 года принять участие в Республиканском молодежном фестивале-конкурсе «МЕДИАСФЕРА-2019», который состоится с 24 по 26 апреля 2019 г. в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы по адресу г. Гродно, ул. Ожешко, 22. 

Фестиваль проводит кафедра журналистики факультета истории, коммуникации и туризма Гроненского государственного университета имени Янки Купалы при поддержке Министерства информации Республики Беларусь, Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета. Цель фестиваля-конкурса – собрать и объединить творчески мыслящих учащихся и студентов, которые делают первые шаги в области фотоискусства, печати, кино- и видеоискусства.

В ГрГУ им. Янки Купалы молодежный фестиваль «Медиасфера» впервые состоялся в 2010 году, тогда еще – в статусе университетского мероприятия, в последующем – регионального. В 2019 году в связи с регулярным участием в фестивале молодежи из всех регионов нашей страны проведение фестиваля в статусе республиканского поддержало Министерство информации Республики Беларусь.

Мы проводим Республиканский молодежный фестиваль-конкурс «МЕДИАСФЕРА-2019» в год, объявленный Годом малой родины, и в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому ключевыми темами фестивальных работ участников являются две: «Моей юности милый край» и «Мы этой памяти верны».

Мы собираем в городе Гродно авторов медиапроектов разных жанров с главной целью: чтобы найти самых талантливых ребят Беларуси, познакомиться с креативными идеями, открыть новые имена в сфере медиа.

 Мы не просто расскажем о ваших работах во время открытых показов.

Целых 3 дня профессионалы медийной сферы будут делиться своими секретами с участниками Фестиваля во время мастер-классов.

«Медиасфера-2019» – это не только пространство для самовыражения. Это шанс познакомиться с близкими по духу людьми, найти новых друзей и просто хорошо провести время.

Присылайте заявки и станьте частью молодежного медиасобытия года!

 

Для участия в Фестивале необходимо до 12 апреля заполнить форму заявки по ссылке https://mediadom.grsu.by/meropriyatiya/mediasfera и отправить материалы по электронной почте: mediasfera_festival@mail.ru.

Подробная информация – на страничке Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «МЕДИАСФЕРА-2019»: https://mediadom.grsu.by/meropriyatiya/mediasfera

Контактный телефон: +375152 73 19 88 (кафедра журналистики).

С нетерпением ждем Ваши проекты!

Оргкомитет 

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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