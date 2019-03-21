Работы дошкольников из Кировска отобраны для участия в областном фестивале «Вясёлкавы карагод»





В Бобруйске прошел отборочный этап областного фестиваля художественного творчества «Вясёлкавы карагод». Об этом рассказала педагог ГУО «Кировский ЦКРОиР» Галина Солонович.

Учащиеся специального класса названного учреждения образования и их педагоги приняли активное участие в выставке работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества. На суд жюри были представлены поделки разного уровня сложности, выполненные в разных техниках. Учащиеся изготовили их совместно со своими педагогами и родителями. Не один день ушёл на создание каждой работы. Дети и взрослые очень старались. И были вознаграждены. Десять из двенадцати работ были отобраны для участия в областном фестивале «Вясёлкавы карагод».