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Лукашенко: Сельское хозяйство рентабельнее нефти
22.03.2019 15:13 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси заявил, что на нефти нет такой рентабельности, как на сельскохозяйственной отрасли.
Александр Лукашенко заявил, что сельское хозяйство в Беларуси является более рентабельным, чем экспорт нефти.
«Сегодня нет такой на нефти рентабельности. На белорусской нефти, которую мы немного продаем, — самая хорошая легкая нефть — мы там не имеем такой рентабельности. Поэтому можно жить и работать. И некоторые фермерские хозяйства, которые у нас занимаются картофелем, луком и прочими овощными культурами (и не только овощными), имеют хорошие заработки и хорошую рентабельность», — цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента.
«На земле, конечно, миллиардером и, может, даже миллионером не станешь, но если хорошо работать, можно нормально жить», — считает он.
Александр Лукашенко заметил, что в сельском хозяйстве надо анализировать рынки, выпускать востребованную продукцию, думать о том, как ее продать.
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Президент Беларуси заявил, что на нефти нет такой рентабельности, как на сельскохозяйственной отрасли.
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