Лукашенко: Сельское хозяйство рентабельнее нефти





Президент Беларуси заявил, что на нефти нет такой рентабельности, как на сельскохозяйственной отрасли.

Александр Лукашенко заявил, что сельское хозяйство в Беларуси является более рентабельным, чем экспорт нефти.

«Сегодня нет такой на нефти рентабельности. На белорусской нефти, которую мы немного продаем, — самая хорошая легкая нефть — мы там не имеем такой рентабельности. Поэтому можно жить и работать. И некоторые фермерские хозяйства, которые у нас занимаются картофелем, луком и прочими овощными культурами (и не только овощными), имеют хорошие заработки и хорошую рентабельность», — цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента.

«На земле, конечно, миллиардером и, может, даже миллионером не станешь, но если хорошо работать, можно нормально жить», — считает он.

Александр Лукашенко заметил, что в сельском хозяйстве надо анализировать рынки, выпускать востребованную продукцию, думать о том, как ее продать.