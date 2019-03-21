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Биологи высчитали идеальную комнатную температуру

22.03.2019 15:30 — Разное | Tut.by  
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Ученые измерили среднюю температуру и влажность в американских домах в течение года и сравнили с подобными же показателями по всему миру. Оказалось, что люди воспроизводят микроклимат, удивительно близкий к тому, что характерен для Западной Кении и Эфиопии. Именно там находится родина Homo sapiens — там находят больше всего окаменелостей предков человека. Об этом пишет сайт «Чердак».


Фото: Reuters

Ученые хотели изучить термонейтральную зону человека (ТНЗ), то есть такие условия, при которых совершенно голый человек сможет поддерживать температуру своего тела постоянной, не затрачивая при этом энергии. Считается, что ТНЗ человека находится в промежутке 25−30 ℃. Авторы статьи в течение года измеряли температуру и влажность в домах добровольных помощников, чтобы выяснить, меняется ли ТНЗ в зависимости от географии и как. Домов в эксперименте участвовало не так уж много — всего 37, зато все в разных штатах, включая такие далекие друг от друга Гавайи и Аляску.

Оказалось, что действительно, несмотря на расстояние и разницу в климате, условия в жилищах везде очень похожи. Как пишут ученые, по их данным нельзя сказать, получены они в Вайоминге или Миссисипи. В среднем температура в домах летом была равна 27 °C, то есть как раз посередине ТНЗ. Зимой, правда, в жилищах американцев в среднем было 16 °C.

Данные по климату в домах ученые сравнили с информацией о климате под открытым небом в разных концах Земли, всего из почти 70 000 точек со всей планеты. Они нашли место, условия которого больше всего напоминают микроклимат американских домов. Им оказалась Западная Кения: там примерно такие же средние температуры летом и зимой и такая же влажность воздуха. На противоположном полюсе оказалась Гренландия. Условия там максимально далеки от тех, которые устраивают жители США в своих домах.

Интересно, что именно западную часть Кении пересекает Великая рифтовая долина, с которой связано много находок древних приматов. С ней связана и теория, которая объясняет, как эти приматы эволюционировали в человека разумного. Именно из-за образования долины в Восточной Африке около трех миллионов лет назад появились саванны, в которых предки человека встали на ноги.

Авторы статьи сравнили и данные для других приматов и обнаружили, что они тоже очень похожи на человеческие, что, в принципе, и объясняет наши предпочтения. Ученые отмечают, что сожители человека — кошки, тараканы и египетские муравьи — такие же тропические виды, как и он сам, так что в таком микроклимате комфортно всем обитателям домов.

Человек давно расселился из Африки, но никогда не забывает свой золотой кенийский климатический стандарт. Чтобы достичь его, он даже строит сложные жилища, которые, как признаются авторы статьи, не смогли бы построить сами, даже если бы от этого зависела их жизнь.

 
 
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Оказалось, что люди воспроизводят микроклимат, удивительно близкий к тому, что характерен для Западной Кении и Эфиопии.
 
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