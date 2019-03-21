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Аналитики Morgan Stanley прогнозируют ослабление доллара в этом году

22.03.2019 15:54 — Разное | Tut.by  
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Три ключевых фактора, которые помогали доллару расти в прошлом году, в 2019-м могут сыграть на ослабление валюты США, предупреждают аналитики крупного американского банковского холдинга Morgan Stanley. Эти факторы — циклическое замедление экономики в других странах мира, растущие риски протекционизма и комбинация из бюджетных стимулов и жесткой монетарной политики в США, цитирует отчет экспертов Bloomberg. «2019 год кажется противоположностью 2018-го», — говорят они.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В подкрепление своего прогноза аналитики указывают на то, что Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на текущем уровне и отказалась от ее дальнейшего повышения в этом году. ФРС также планирует в перспективе двух ближайших кварталов сократить свой портфель облигаций. Сокращение налогов, как это было годом ранее, до конца 2019 года также не ожидается.

Кроме того, в результате переговоров на высшем уровне снижается напряженность в торговых войнах между Китаем и США. Это позволяет надеяться, что заградительные пошлины будут отменены в срок, считают аналитики, а меры по стабилизации темпов экономического роста КНР также работают, что в конечном счете ​должно помочь зависимой от торговли еврозоне. 

По мнению аналитиков Morgan Stanley, все три фактора в совокупности могут запустить цикл ослабления доллара и рынки сейчас недооценивают этот риск.

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Теги: Курсы валют
 
 
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В мировой экономике идут процессы, которые могут запустить ослабление доллара в 2019 году, считают аналитики Morgan Stanley. В прошлом году те же процессы работали на...
 
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