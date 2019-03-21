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Беларусь хочет создать СП по сборке тракторов в Грузии

22.03.2019 16:55 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь заинтересована в создании совместного предприятия по сборке тракторов в Грузии, сообщил заместитель премьер-министра  Михаил Русый в ходе встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Тбилиси в среду.

"В ходе переговоров стороны заявили,  что Беларусь заинтересована в запуске в Грузии совместного грузино-белорусского производства по сбору тракторов, а грузинская сторона - в открытии в Беларуси магазина грузинской сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства.

"Также рассмотрены возможность совместного производства лифтов, сотрудничество в транспортной сфере, перспектива развития паромного сообщения и транзита белорусских грузов в Грузию через Украину", - добавили в пресс-службе.

По ее информации, М.Бахтадзе поручил соответствующим ведомствам в Грузии совместно с белорусскими коллегами в рамках рабочей группы в двухмесячный срок согласовать логистические вопросы.

Кроме того, М.Русый выразил готовность Беларуси участвовать в объявленном грузинской стороной тендере по замене городских автобусов в Тбилиси и Батуми, а также поставлять в Грузию белорусские лифты.

Вице-премьер Беларуси и премьер-министр Грузии также приняли  участие в церемонии открытия выставки Made in Belarus. 

"В рамках выставки состоялось заседание грузинско-белорусского делового совета, на котором стороны обсудили пути расширения экономического сотрудничества двух стран", сообщили в пресс-службе.

Там проинформировали, что  в четверг М.Русый принял участие в заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

"В ходе заседания рассмотрен широкий спектр вопросов, подписан протокол с конкретными мероприятиями по развитию сотрудничества. Члены комиссии обсудили пути реализации проектов в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта и логистики, науки и технологий, образования, культуры, туризма, спорта, развития межрегиональных связей", - рассказали в пресс-службе.

Наряду с этим достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сборочного производства лифтов ОАО "Могилевлифтмаш" в Грузии, открытии сборочного производства белорусских тракторов малой мощности в Батуми, продолжении сотрудничества в сфере племенного скотоводства, а также о взаимных поставках продукции сельского хозяйства. 

 
 
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Беларусь заинтересована в создании совместного предприятия по сборке тракторов в Грузии, сообщил заместитель премьер-министра  Михаил Русый в ходе встречи с...
 
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