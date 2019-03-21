Все, что нужно знать про праздник БНР101. Гайд по событиям в Минске и Гродно

В этом году в Беларуси праздникам в честь Дня Воли – быть! Они пройдут сразу в двух городах: в Минске и Гродно. Мы написали полный гайд по всем ивентам, чтобы вы не запутались.

БНР101 в Минске

Как мы писали ранее, в Минске 24 марта проведут разрешенный властями митинг. Место встречи – площадка у фонтана в Киевском сквере. Она вместит в себя до пяти тысяч человек. Начало назначено на 13:00, но сборы – на 12:00. В качестве музыкальных гостей будут группы «Няхай», KaS, «Водар», «Дай Дарогу!», РСП и NRM. Закончится концерт в 21:00. Вход свободный.



Но это еще не все. «Белсат» сообщает : чтобы не отходить от памятной даты, 25 марта беларусам предлагают устроить прогулку вдоль частных улиц. Время: 18:30. Отправление от Октябрьской площади до Володарского, 9. Места выбрали, кстати, не просто так: там объявили независимость БНР.



БНР101 в Гродно

Большой праздник устроят в Гродно уже завтра, 23 марта. К слову, чтобы добраться до города в нужное время из Минска, любой желающий мог воспользоваться услугами по сути одного поезда. Было очень приятно узнать о том, что когда закончились все бидлеты, БелЖД решила добавить к его составу еще два вагона.

Программа:



Для беларусов в Гродно выступят музыкальные группы: «Крама», «Дай Дарогу» и Dzieciuki. А также легенды беларуского рока: Volski и Войтюшкевич. Организаторы обещают, что на празднике для гостей будет хороший звук, фудкорт и ярмарка, где можно будет купить БЧБ и многое другое. А еще детская площадка и много выступлений крутых людей. «Рыхтуйце квіткі і свае аўто, бярыце сяброў, а таксама падтрымайце арганізацыю імпрэзы на сайце bnr.by Нам патрэбная вашая дапамога!» – призывают они. Дополнительную информацию о празднике можно узнать здесь. Адрес – Коложский парк, с 13.00 до 17.00. Вход также свободный.

К слову, уехать из Гродно можно только ночным поездом. Поспешите купить билеты, пока они все еще есть.

На БНР101 – можно ли приходить с символикой?

Бело-красно-белую символику приносить с собой можно, пишет TUT.by. А вот алкоголь и даже термосы, например, с чаем – нет. Заявлено, это для безопасности. В этом году организаторы попросили сотрудников милиции не повторять печальный опыт прошлых лет и не задерживать людей с флагами. Милиция согласилась, но не совсем: гулять беларусы смогут лишь с БЧБ-значками и ленточками, их не тронут. Это касается и Гродно. Там ситуация аналогичная: значки и ленточки – можно, флаги – нельзя.



Еще одна приятность: один из участников команды бренда Farbendruck Brüder Андрей Кондратенко поделился в Twitter анонсом новой серии одежды. Это – футболки, и они посвящены Минску: метро и БНР.











Некоторые майки, кстати, появятся в продаже совсем скоро – к концу марта. А вот когда мы вживую увидим футболки с БНР101 – неизвестно. Пока их можно только предзаказать, контакты – по ссылке (там есть контакты). Футболки вывесят на продажу в фирменном магазине бренда по адресу: проспект Независимости, 58. Стоимость одной – 30 рублей.







Фото обложки: TUT.by.