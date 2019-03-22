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Президент Беларуси поручил в течение двух лет привести в порядок регионы

23.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брестскую область посетил Барановичский район, где встретился с активом района и города Барановичи. В мероприятии приняли участие руководители различных предприятий и организаций, руководители структурных подразделений местных органов власти и Брестского облисполкома.

Барановичский район вместе с городом Барановичи является одним из крупнейших региональных центров Брестской области. На совещании комплексно рассмотрено его социально-экономическое развитие, пути решения проблемных вопросов.

Президент Беларуси поручил в течение двух лет привести в порядок регионы
Лукашенко о работе в предвыборные годы: надо сделать то, что останется навсегда

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует вертикаль власти на эффективную работу в предвыборные годы. Об этом он заявил 22 марта на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района.

«Надо стараться завоевывать доверие людей. Тем более в эти два года, когда мы будем сдавать экзамен. Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя. Надо сделать то, что останется навсегда», — подчеркнул белорусский лидер.

Никто не скрывает того факта, что в предстоящие два года — в преддверии президентских и парламентских выборов — будет вестись напряженная работа, добавил Александр Лукашенко.

«Но будем работать так, чтобы это осталось и после предвыборной кампании, чтобы нас люди не упрекнули в том, что мы в канун каких-то политических событий, прежде всего выборов, что-то такое сделали, чтобы подсластить людям жизнь, а потом о них забудем. Этого никогда не было и не будет! У нас иная политика», — заявил глава государства.

Президент добавил, что подобные встречи с активами регионов впредь будут традиционными. «Мы будем уделять серьезное внимание развитию районов, малых и средних городов. И прежде всего это будет связано с необходимостью обеспечить равномерное распределение производительных сил в стране», — сказал он.

Лукашенко: если мы будем прибавлять в экономике, страна всегда будет стабильной

«Единственная опасность нашему развитию — никакая не идеология, никакие не средства массовой информации, ни «продвинутые», ни традиционные, ни интернет, самая большая опасность — в нас самих. Если мы будем на должном уровне поддерживать наше экономическое развитие, если мы каждый год, каждую пятилетку хотя бы понемножечку будем двигаться вперед и прибавлять, наша страна всегда будет стабильной и никто нас никуда не повернет — не сможет. Поэтому главное — экономика», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что его приезд в Барановичи — это продолжение работы по развитию регионов, которая началась в Оршанском районе.

«Очень важно было все эти идеи, которые я предлагал, отработать на той земле, которую хорошо знаешь, а потом этот опыт переложить на подобные города», — пояснил Президент.

«В Орше был тяжелый опыт. Там мы потеряли практически половину правительства. Не хотелось бы, чтобы это случилось и в Брестской области. Извините, что я вынужден об этом говорить, но меня знаете: если я приехал к вам, мы с вами договорились, мною принято решение — вы должны его исполнять. Я в стороне стоять не буду», — предупредил Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат

Глава государства отметил, что до своего приезда в Брестский регион он поручил провести социологические исследования, которые показали, что людей больше всего волнует рост цен.

«Я на это обращаю особое внимание. Я поручил главе Администрации немедленно взять на контроль вопросы роста цен и заработной платы», — заявил белорусский лидер.

«Цены, выплата зарплат, рабочие места и размер заработной платы и пенсий», — перечислил Президент вопросы, которые поручено держать на контроле.

Он обратил внимание: мало того, что не всегда есть возможность платить большую зарплату, которая бы в целом удовлетворяла работников, но порой не всегда она выплачивается в срок. Кстати, в Брестской области по состоянию на 1 марта последней обозначенной проблемы нет.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что как зарплаты, так и пенсии в первую очередь зависят от экономического развития и эффективной работы предприятий. Необходимы инициатива и усилия на местах. «Произвел товар — продал — плати зарплату. Никто не мешает. Я же у вас не отбираю. Но если кто-то думает, что мы будем платить заработную плату тем, кто сегодня «шалтай-болтай» работает и зарабатывает там Br600-700, как пишут, а мы будем доплачивать до Br1100, то вы должны понимать, за счет кого. Мы что, должны отобрать у кого-то деньги, кто больше зарабатывает, и отдать тем, кто меньше? Это неправильно!» — заявил он.

Одновременно Президент заверил, что тем, кто объективно попал в сложную ситуацию, будет оказана поддержка. «Если я действительно увижу, что вы в сложную ситуацию попали, мы, конечно же, вам поможем в этом плане. Но если это расхлябанность и непорядок, если кто-то на местах — руководители и коллектив — не шевелится, вы не рассчитывайте, пожалуйста, на то, что Президент у кого-то заберет, а вам что-то даст», — предупредил глава государства.

Аналогично поддержка и финансирование будет выделяться на перспективные проекты. «Если вы решили открыть суперпроизводство, которое завтра окупится, и есть у вас проект — хорошо, я готов поддерживать. Предлагайте эти проекты будущего», — заверил он.

Говоря о проведенных в регионе в преддверии рабочей поездки исследованиях на экономическую и политическую тематику, глава государства отметил, что подробно ознакомился с их результатами. «Они носят пока закрытый характер. Я не скажу, что я не доволен», — сказал он.

«Я слышу не только те 80% населения Брестской области и, в частности, Барановичей, которые в общем-то положительно относятся к Президенту, но и те 20%, которые не определились еще до сих пор в отношении к Лукашенко или не поддерживают Президента. Я вас не делю, все вы мои люди», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Поручено держать на контроле каждый вопрос, который обозначен гражданами. «Ничего тут отличительного от недавнего «Большого разговора» (от тематики поступивших проблемных вопросов. — Прим. БЕЛТА) нет. В этом русле люди обращаются и ко мне, и к властям. Но в общем ситуацией я доволен — тем, как оценивают люди здесь власти. И не только Президента, но и всю вертикаль. И губернатора, и облисполком больше половины оценивает положительно, что редко бывает. И руководство Барановичского района и Барановичей половина примерно положительно оценивает. Это уже хорошо, потому что вы лицом к лицу с людьми», — отметил Президент.

Лукашенко о потенциале сельского хозяйства: на нефти такой рентабельности нет

«Лен производим, молоко… Сегодня нет такой на нефти рентабельности. На белорусской нефти, которую мы немного продаем, — самая хорошая легкая нефть — мы там не имеем такой рентабельности. Поэтому можно жить и работать. И некоторые фермерские хозяйства, которые у нас занимаются картофелем, луком и прочими овощными культурами (и не только овощными), имеют хорошие заработки и хорошую рентабельность», — сказал глава государства.

«На земле, конечно, миллиардером и, может, даже миллионером не станешь, но если хорошо работать, можно нормально жить», — уверен глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что нужно анализировать рынки и ориентироваться на те виды продукции, которые наиболее востребованы. Кроме того, в связи с происходящими климатическими изменениями в Беларуси появляется возможность возделывать и некоторые нетрадиционные культуры. «Поэтому думайте, прежде чем развивать сельское хозяйство, какие виды продукции, какой товар вы хотите произвести и где вы продадите этот товар», — добавил Президент.

«Мы произведем больше мяса и молока — не вопрос. Но надо понимать, что мы с ним будем делать. В той ситуации, когда то старший брат перед нами дверь захлопнет одну, вторую, в Европейских союз… нас не очень приветствуют там, потому что у них своего добра этого хватает — молока и мяса, — сказал Александр Лукашенко. — Поэтому мы вынуждены идти туда — на дальнюю дугу. Хорошо, что с Китаем добрые отношения. Поэтому, производя какой-то товар, надо понимать, что мы с ним будем делать».

Глава государства обратил внимание, что в той же Брестской области и Барановичском районе много невостребованных земель — вдоль рек, вокруг населенных пунктов. «Хватает, как в народе говорят, и бардачка, что недопустимо. И за эти два года надо привести в порядок!» — потребовал он.

Вместе с тем встает вопрос, что делать на этих землях. Например, вокруг рек, где почва переувлажнена. «А что, у нас не хватает культур, которые надо высаживать и высевать на переувлажненных почвах? Хватает!» — констатировал белорусский лидер.

Аналогично и в других местах в зависимости от типа почв и условий надо определить, как именно возвращать земли в севооборот, что на них возделывать. «Не хочу нахрапом идти, но климат в стране изменился. Особенно у вас и в Гомельской области. Уже до Минска такой климат, который когда-то был в районе Киева и ниже. Я деревенский человек, немало прожил, наблюдаю за изменениями», — отметил глава государства.

В этой связи он напомнил о договоренности с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном о содействии в развитии в Беларуси садоводства с использованием таджикского опыта и сортов. В том числе производства винограда, который в зимний период в Таджикистане выдерживает морозы и до минус 25 градусов. «10 гектаров в Гомеле, 10 гектаров в Бресте высадили, привезли на самолетах эту лозу, чтобы импортозамещением заниматься. Мы у себя его уже можем произвести. Это одно из направлений. Это мои эксперименты. Я не говорю про какие-то арбузы, про традиционные наши культуры — возделывание картофеля, причем самых современных сортов», — сказал Александр Лукашенко.

Президент считает, что в сельхозпроизводстве необходимо выходить на новый уровень и производить то, что может удивить людей.

«А картофель и прочие культуры могут удивить, если они произведены по зеленой технологии. Тут мы можем взять традиционно хорошие деньги. А расширять производство в объемах надо за счет нетрадиционных для нас культур», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко: люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость активного развития регионов и выравнивания социально-экономических условий по сравнению с крупными региональными центрами и столицей.

«Люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси, в том числе в Барановичах», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, прежде всего стоит задача развить экономику регионов и на этой основе решать социальные вопросы, сократив до минимума разрыв в уровне жизни населения, социально-экономического развития территорий.

«Что касается экономики регионов, работа здесь будет вестись поэтапно. Акцент будет сделан на этих 11 городах Беларуси, где в ближайшие два года должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне и город Барановичи, и Барановичский регион — крупнейший в Брестской области», — сказал глава государства.

«Поэтому для того, чтобы здесь дети ваши и внуки жили, надо создать условия. Условия не хуже, чем в лучших местах нашей Беларуси. И перед нами стоит задача прежде всего развить экономику регионов, чтобы были рабочие места и была зарплата для людей», — отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко: показатели не нужны, нужны деньги

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района подчеркнул, что в первую очередь важны не показатели и объемы производства в той или иной сфере, а эффективность производства и конечный результат в виде рентабельности.

Глава государства подчеркнул, что это диктуют современные требования жизни, динамично меняющиеся условия на внешних рынках. «Мне показатели не нужны. Мне нужны деньги. И не мне, а вам», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что, например, нет смысла докладывать о героизме в ходе посевной кампании. «Посеем. Это не вопрос. Мы сегодня собрались говорить о перспективах», — сказал Президент.

«Нельзя ходить по накатанной колее. Необходимо каждый день сидеть и думать, чем будем завтра заниматься», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что нужна диверсификация не только экспорта или импорта, но должна быть и диверсификация производства.

Одновременно глава государства в очередной раз предупредил о недопустимости коррупции и в этом плане искоренении разного рода посредничества. «Начинайте работать вместе с Комитетом госконтроля и людьми с тяжелыми погонами. Послаблений здесь не будет», — заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, задачи по наведению порядка в этой сфере поставлены и перед руководством Администрации Президента. Он привел пример, что, как выяснилось, на ряде молочных предприятий закупали закваски через посредников, притом зарубежного производства, хотя аналогичный продукт выпускает и белорусское предприятие. Посреднические схемы выявлены и в других отраслях.

Лукашенко: Беларусь может быть на 50% богаче при рачительном подходе к переработке мусора

«Я сам когда-то, обдумывая этот вопрос, пришел к однозначному выводу: если бы мы рачительнее подходили к этим ресурсам, мы бы на 50% были бы богаче. То есть мы себя обедняем наполовину. Овчинка стоит выделки, и этим надо заниматься, — сказал Александр Лукашенко. — За мусоропереработку во всех странах борются, потому что эта сортировка — рентабельное производство».

Президент привел в пример Швейцарию: «Они ведь не производят стекло, как мы, традиционным образом. Они берут и из боя стеклотары производят все стекло».

По словам главы государства, Европейский банк реконструкции и развития готов поддерживать Беларусь в вопросах переработки вторсырья, и страна будет двигаться в этом направлении. «Он готов нам дать кредитов, и немало, под мизерный процент именно для дорог, для воды, для обезжелезивания и переработки мусора. Хорошо, что к нам они пошли, и нам надо этим заниматься», — убежден Александр Лукашенко.

Лукашенко потребовал в течение двух лет привести в порядок дороги в Барановичах и районе

Глава государства отметил, что по этому вопросу поступали жалобы от местного населения. «Приведите в порядок дороги. По-хозяйски», — поручил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в вопросе дорожного строительства пока еще много головотяпства, в том числе в применяемых нормах, в плане соблюдения технологии укладки покрытия. «Люди правильно возмущаются. Позавчера сделали дорогу — она развалилась. Это не только настроение людей, это их материальное благосостояние — почти у каждого есть автомобиль. Они вложили туда (в приобретение автомобиля. — Прим. БЕЛТА) немалые деньги и хотят по нормальным дорогам проехать», — обратил внимание белорусский лидер.

«Дорожники до сих пор «осваивают» выделенные средства. Введите железобетонную практику: построил дорогу, здание и прочее — гарантийный срок. Если что-то случилось — иди и делай за свой счет. У нас везде с этим проблема. А за два года дороги в городе и за пределами города приведите в порядок», — сказал Александр Лукашенко.

Он поручил КГК взять этот вопрос на контроль.

Лукашенко: порядок в городах должны поддерживать не только коммунальщики, но и сами жители

Александр Лукашенко отметил, что перед его приездом Барановичи привели в порядок. Один из жителей даже высказался в средствах массовой информации за то, чтобы Президент приезжал к ним как можно чаще, тогда в городе всегда будет порядок.

«Город привели в порядок, что-то покрасили, отремонтировали. Это естественно. В силу особенностей моего характера я не терплю, если кто-то в гости приезжает и в доме не убрано. Это элементарно. Поэтому те, которые страдают и критически относятся, пусть не страдают. Они тоже, когда гость приезжает, убирают, подметают, — отметил Александр Лукашенко. — А те, кто призывает меня приезжать сюда хотя бы один раз в год (тогда здесь наведут порядок), заблуждаются. После моего приезда вы сами будете наводить порядок, будете содержать город в такой же чистоте, как я увидел сегодня, а вы видите уже несколько дней».

«Город в порядке, но я очень боюсь, что вы тратите на это лишние деньги. Ни в коем случае нельзя тратить деньги на это — люди должны убирать сами. Да, если улицу, асфальт подремонтировать и прочее — какой человек это будет делать? Это уже мы, государство, должны отвечать, — подчеркнул Президент. — Нам людей упрекать не за что. Если мы организуем, наши люди отзываются с удовольствием. Белорусы — это все-таки чистоплотный народ. Они гордятся чистотой своего города, своей деревни, но надо организовать, надо попросить их. Надо их привлечь к этому».

Лукашенко о жилищном строительстве в регионах: не надо строить «хмарачосы», места хватает

Президент Беларуси Александр Лукашенко не считает необходимым развивать жилищное строительство в регионах путем возведения домов большой этажности и ориентирует в том числе на активное освоение территорий в прилежащих к крупным городам населенных пунктах.

Речь на мероприятии шла в числе прочего о том, чтобы выходить на определенные объемы жилищного строительства и решать вопрос за счет высотности жилья. «Не разгоняйтесь на заоблачные высоты. Не надо больше 10-11 этажей дома строить в Барановичах. Во-первых, никто же, наверное, из начальников не живет выше 10-го этажа. А если и живет, то это редкий человек. Я к тому, что не очень-то приятно людям жить там — за облаками. Не надо эти «хмарачосы» строить в Беларуси. У нас места хватает. Стройте комфортное жилье», — заявил Президент.

Александр Лукашенко также поддержал идею о развитии поселков-спутников. «Если у вас есть рядом (такие населенные пункты. — Прим. БЕЛТА), связь хорошая — автомобильная, автобусная, надо там развивать строительство. За 200 тыс. Барановичи выходить не должны, ибо вы просто превратите город в муравейник, и уже вам будет неудобно жить, не говоря о ваших детях и внуках. Поэтому аккуратно и осторожно нужно к этому подходить. Исходите в планировании строительства именно из этого», — отметил глава государства.

Лукашенко рассказал, какие иностранные инвестиции нужны в Беларуси

«Прошло то время, когда мы бросались на любые иностранные инвестиции. Одно дело, когда приходит к тебе инвестор и работает в тех же условиях, что работают «Атлант», БелАЗ, МАЗ и так далее. Когда он пришел, вложил деньги, платит налоги, зарплату… Совсем другое, кода он приходит, требует определенных льгот и ничего, кроме зарплаты людям, не платит. Наверное, уже таких инвесторов особо за руку тащить не надо. За исключением, если это новейшие технологии, которых у нас нет», — заявил глава государства.

«Нам нужны инвестиции, которые будут на пользу нашим людям и нашему государству в виде добавленной стоимости, которая останется у нас, чтобы была прибыль, были налоги, чтобы предприятие развивалось. Не просто бросаться на какую-то копейку. Он (инвестор. — Прим. БЕЛТА) привезет, разместит производство и все, что здесь получит, вывезет, не заплатив ни копейки налогов. Поэтому инвестиции инвестициям рознь», — добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил за два года привести в порядок регионы наподобие Оршанского и Барановичского

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение двух лет привести в порядок регионы, где должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне 11 городов Беларуси, в том числе Орша и Барановичи с территориями вокруг них.

«По типу Орши определяете группы и начинайте действовать. Подвергайте ревизии все, берите жалобы людей. Два года — 11 регионов таких, как Барановичи и Орша, должны быть приведены в порядок. Там должны быть все люди заняты, дисциплина железная и нормальная зарплата. Если кто-то работать не хочет, покажите ему как и заставьте», — сказал Президент.

Ранее в ходе совещания в Барановичах глава государства отметил, что его приезд в данный город — это продолжение работы по развитию регионов, которая началась в Оршанском районе.

Лукашенко поручил к 1 сентября 2020 года выйти на среднюю зарплату в Барановичском регионе в Br1 тыс.

При этом он предупредил, что речь идет об устойчивом уровне заработной платы, а не о росте в какой-то конкретный месяц, после чего происходит существенное падение. «По зарплатам устойчиво к 1 сентября будущего года вы должны иметь Br1 тыс. Потому что вклад Барановичей и вашего региона в целом в копилку роста средней зарплаты области и даже страны значителен», — подчеркнул белорусский лидер.

Согласно представленным к совещанию данным, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Брестской области за январь составила Br833,8. По этому показателю лидировали Брест (Br975) и Барановичи (Br850). При этом средняя зарплата работников Барановичского района в январе составила Br767,1.

Глава государства отметил, что в сравнении с Оршанским районом, восстановлением и развитием которого в настоящее время активно занимаются, в Барановичах ситуация гораздо лучше. «У вас нет этой катастрофы, но отсюда не меньшая проблема, потому что промышленность здесь, наверное, раза в три масштабнее, чем в Орше. Мы с руководителями еще не раз встретимся. Я специально попросил собрать актив, чтобы руководители четко представляли, чего я требую от вас и что хочу видеть в Барановичском регионе. Точно так будет и по другим таким крупным городам», — сказал Александр Лукашенко.

«Главное — это предприятия: сельского хозяйства, строительства, промышленности, транспорта… Мы должны иметь на каждом предприятии план развития, основой которого является модернизация и совершенствование всех процессов и выход на более высокий уровень», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратил внимание и на кадры, заострив внимание на ответственности руководителей на местах. «Надо под напряжением держать каждого руководителя. Вы должны их все время держать в форме. Они должны чувствовать свою ответственность за порученный участок», — сказал глава государства.

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