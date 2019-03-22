В Ганцевичском районе в доме сгорел мужчина — искал документы, не успел выйти

На улице была хозяйка, женщина 1955 года рождения. Она сообщила спасателям, что в доме находится ее сын, мужчина 1980 года рождения. Когда начался пожар, он помог матери выйти, а затем вернулся в дом, чтобы забрать документы, но выбраться не успел. Пожарные нашли его мертвым на полу в жилой комнате.





Теперь выясняется причина пожара.