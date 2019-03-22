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В Ганцевичском районе в доме сгорел мужчина — искал документы, не успел выйти
В Ганцевичском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина. Как сообщает Брестское областное управление МЧС, это случилось под вечер 22 марта в деревне Большие Круговичи. На момент прибытия на место пожарных крыша дома была полностью охвачена огнем, деревянный одноэтажный дом горел также изнутри.
На улице была хозяйка, женщина 1955 года рождения. Она сообщила спасателям, что в доме находится ее сын, мужчина 1980 года рождения. Когда начался пожар, он помог матери выйти, а затем вернулся в дом, чтобы забрать документы, но выбраться не успел. Пожарные нашли его мертвым на полу в жилой комнате.
Теперь выясняется причина пожара.
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В Ганцевичском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина. Как сообщает Брестское областное управление МЧС, это случилось под вечер 22 марта в деревне Большие...
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