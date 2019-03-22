ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интервью с начальником отдела ЖКХ Быховского РИК Игорем Морозовым

23.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

 

Договориться сходу о встрече с этим человеком, признаться, даже не надеялась. Понимала, что в курируемой им сфере слишком много вопросов, требующих безотлагательного принятия решения. Поэтому была весьма удивлена, услышав в трубке: «Завтра в восемь!» Открывая на следующий день дверь рабочего кабинета начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Игоря МОРОЗОВА, изучающего документы из внушительной стопки, сразу поняла: его рабочий день уже в самом разгаре.

Интервью с начальником отдела ЖКХ Быховского РИК Игорем Морозовым

 — Игорь Олегович, работа у Вас, безусловно, хлопотная. В сфере ЖКХ всегда проблем хватает. Правда, совсем скоро грядет приятный повод – профессиональный праздник. Как настроение? Наверное, за документами и в календарь некогда заглянуть?

— Настроение рабоче-боевое, я бы так его охарактеризовал. Сами видите, расслабляться не приходится (показывает на стопку документов). И это я еще перед вашим приходом почту уже изучил. Навел порядок на столе, так сказать (улыбается).

 — Сфера, в которой Вы трудитесь, многогранна. Да и спектр проблем, поднимаемый людьми, будем честны, широк. А все-таки, какие «углы» в работе самые острые?

— Людей волнует благоустройство, состояние дорог, ремонт жилфонда, предоставление коммерческого жилья и строительство собственного. Это основное, оно же и наболевшее.

— Вот и давайте будем об этом говорить. Благоустройство, наведение порядка на земле – задача коммунальщиков или все же дело частное?

— Я так отвечу: здесь все с культуры поведения начинается. Казалось бы, обертка от мороженого – мелочь. А куда ты ее денешь? Бросишь в урну или на землю? Хорошо, когда первый вариант, а если второй? Да, конечно, работникжилкомхоза  упаковку поднимет – это же его работа. А это время он, например, мог бы потратить на побелку деревьев или посадку цветов в общественных местах. То есть на то, что действительно сделает наш город краше. Пользы от  такого труда было бы куда больше.

— Говоря о благоустройстве, хочется перефразировать известную поговорку: «Красота требует средств». Согласны?

— Конечно! Если говорить о благоустройстве придомовых территорий, то здесь сами граждане не остаются в стороне. Взять те же места для парковки автомобилей. Жилкомхоз предлагает жильцам многоэтажек обустраивать их сообща. Часть средств предоставляет предприятие, часть – включается маленькими долями в «жировки» граждан.Все нюансы оговариваются заранее на собрании жильцов. Составляется смета, по которой люди видят, на что они могут рассчитывать. Та же ситуации и с игровыми детскими площадками около домов. Их можно обустроить «пятьдесят на пятьдесят».

 — Ранняя весна – время наведения порядка. А насколько граждане сознательны в этом плане. Ваша оценка частной инициативе?

— Я хочу отметить, что некоторые земляки действительно переживают за внешний вид клумб под своими окнами. Положительные примеры  — соседи многоэтажек вместе высаживают цветы много, кустарники даже саженцы деревьев. А потом еще и следят за их состоянием. Не забываем и о частных домовладениях. Лично знаю такие, где территория перед жилищем больше похожа на сказочное королевство. Там и малые архитектурные формы, и поделки из практически бросового материала. Причем, все выполнено добротно. Таких граждан мы всегда стараемся поощрить. Вот и в этом году быховчан ожидает конкурс по благоустройству. Осенью подведем его итоги. Но и о проблеме стихийных свалок тоже нельзя не сказать. Вот вам и культура воспитания и поведения…Точнее, ее отсутствие. Выявляем такие факты, наказываем.

 — «Деньги на капремонт снимают, а делать ничего не делают». Знакомая фраза. Не так ли?

— Знакомая, но не объективная. По этому году скажу однозначно: будут вводиться три дома: один — в Сапежинке, два — в Быхове. Отремонтируем около 8 тыс. квадратных метров жилья. Речь о приведении в надлежащее состояние инженерных сетей, входных групп, балконов, фасадов…

 — Растаявший снег обнажил еще одну проблему –дорожную. Автовладельцы переживают…

— Ямочный ремонт обязательно будет выполнен. Как, впрочем, и текущий. Но здесь важно принимать во внимание температурный режим и погодные условия. Графики грейдирования составлены. Обследованы дороги, их «подлатают» по принципу первоочередности.

— Жилье. Еще одна «топовая» тема. Какие варианты сегодня существуют для тех, у кого нет в собственности квартиры или дома?

— Если говорить о строительстве, то первоочередное право на него имеют семьи, воспитывающие четверых и более детей. Для них предусмотрена стопроцентная господдержка. Ячейку общества с тремя несовершеннолетними государство «проспонсирует» на 75%. Есть такой вариант, как жилые помещения коммерческого пользования. Списки предлагаемых квартир и домов есть на сайте райисполкома, вы их и на страницах «МП» печатаете. Цены на аренду таких помещений варьируется. Она зависят от площади, степени благоустройства.

 — А что по отопительному сезону? Без эксцессов прошел? Или «не говори гоп, пока не перепрыгнул». Ведь тепло еще поступает в жилфонд…

— Чрезвычайных ситуаций не было этой зимой. Нынешний отопительный сезон прошел в плановом режиме. Если и были поломки или жалобы на низкую температуру в отдельных квартирах, то они вовремя устранялись. Мы и сейчас не расслабляемся. Сани готовят летом, поэтому уже разрабатывается план организационно-технических мероприятий на предстоящий осеннее-зимний период. Это механизм отработанный – получение паспортов готовности теплоисточников и теплопотребителей. К слову, первых у нас 109, а вторых в количестве 129. Это цифры по району.

 — А как вообще вышло, что жизнь с ЖКХ связали?

— Я же из следователей сюда пришел, государственным экспертом работал. У меня юридическое образование. Оно мне в нынешней должности очень помогло. В нашей работе быть юридически подкованным просто необходимо. Ведь на те же обращения гражданам нужно грамотно ответить. А это, в первую очередь, знание законов.

 — Немного о личном. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома — хозяин с большой буквы. Настоящий, крепкий, за которым последнее слово. А кто в семье Морозовых глава?

— Не ждите, что себя назову. Это только на работе Игорь Олегович – начальник. У Морозовых дома в «желтой майке лидера»… маленький сынишка. Он самый главный. Вокруг Александра все и вращается.

Беседовала Алеся МУХАЧЕВА.

 

 
 
Ссылка на источник 107
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Договориться сходу о встрече с этим человеком, признаться, даже не надеялась. Понимала, что в курируемой им сфере слишком много
 
Новости дня
Новости разные
 
Спас мать на пожаре, но погиб сам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика