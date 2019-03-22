Интервью с начальником отдела ЖКХ Быховского РИК Игорем Морозовым

Договориться сходу о встрече с этим человеком, признаться, даже не надеялась. Понимала, что в курируемой им сфере слишком много вопросов, требующих безотлагательного принятия решения. Поэтому была весьма удивлена, услышав в трубке: «Завтра в восемь!» Открывая на следующий день дверь рабочего кабинета начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Игоря МОРОЗОВА, изучающего документы из внушительной стопки, сразу поняла: его рабочий день уже в самом разгаре.





— Игорь Олегович, работа у Вас, безусловно, хлопотная. В сфере ЖКХ всегда проблем хватает. Правда, совсем скоро грядет приятный повод – профессиональный праздник. Как настроение? Наверное, за документами и в календарь некогда заглянуть?

— Настроение рабоче-боевое, я бы так его охарактеризовал. Сами видите, расслабляться не приходится (показывает на стопку документов). И это я еще перед вашим приходом почту уже изучил. Навел порядок на столе, так сказать (улыбается).

— Сфера, в которой Вы трудитесь, многогранна. Да и спектр проблем, поднимаемый людьми, будем честны, широк. А все-таки, какие «углы» в работе самые острые?

— Людей волнует благоустройство, состояние дорог, ремонт жилфонда, предоставление коммерческого жилья и строительство собственного. Это основное, оно же и наболевшее.

— Вот и давайте будем об этом говорить. Благоустройство, наведение порядка на земле – задача коммунальщиков или все же дело частное?

— Я так отвечу: здесь все с культуры поведения начинается. Казалось бы, обертка от мороженого – мелочь. А куда ты ее денешь? Бросишь в урну или на землю? Хорошо, когда первый вариант, а если второй? Да, конечно, работникжилкомхоза упаковку поднимет – это же его работа. А это время он, например, мог бы потратить на побелку деревьев или посадку цветов в общественных местах. То есть на то, что действительно сделает наш город краше. Пользы от такого труда было бы куда больше.

— Говоря о благоустройстве, хочется перефразировать известную поговорку: «Красота требует средств». Согласны?

— Конечно! Если говорить о благоустройстве придомовых территорий, то здесь сами граждане не остаются в стороне. Взять те же места для парковки автомобилей. Жилкомхоз предлагает жильцам многоэтажек обустраивать их сообща. Часть средств предоставляет предприятие, часть – включается маленькими долями в «жировки» граждан.Все нюансы оговариваются заранее на собрании жильцов. Составляется смета, по которой люди видят, на что они могут рассчитывать. Та же ситуации и с игровыми детскими площадками около домов. Их можно обустроить «пятьдесят на пятьдесят».

— Ранняя весна – время наведения порядка. А насколько граждане сознательны в этом плане. Ваша оценка частной инициативе?

— Я хочу отметить, что некоторые земляки действительно переживают за внешний вид клумб под своими окнами. Положительные примеры — соседи многоэтажек вместе высаживают цветы много, кустарники даже саженцы деревьев. А потом еще и следят за их состоянием. Не забываем и о частных домовладениях. Лично знаю такие, где территория перед жилищем больше похожа на сказочное королевство. Там и малые архитектурные формы, и поделки из практически бросового материала. Причем, все выполнено добротно. Таких граждан мы всегда стараемся поощрить. Вот и в этом году быховчан ожидает конкурс по благоустройству. Осенью подведем его итоги. Но и о проблеме стихийных свалок тоже нельзя не сказать. Вот вам и культура воспитания и поведения…Точнее, ее отсутствие. Выявляем такие факты, наказываем.

— «Деньги на капремонт снимают, а делать ничего не делают». Знакомая фраза. Не так ли?

— Знакомая, но не объективная. По этому году скажу однозначно: будут вводиться три дома: один — в Сапежинке, два — в Быхове. Отремонтируем около 8 тыс. квадратных метров жилья. Речь о приведении в надлежащее состояние инженерных сетей, входных групп, балконов, фасадов…

— Растаявший снег обнажил еще одну проблему –дорожную. Автовладельцы переживают…

— Ямочный ремонт обязательно будет выполнен. Как, впрочем, и текущий. Но здесь важно принимать во внимание температурный режим и погодные условия. Графики грейдирования составлены. Обследованы дороги, их «подлатают» по принципу первоочередности.

— Жилье. Еще одна «топовая» тема. Какие варианты сегодня существуют для тех, у кого нет в собственности квартиры или дома?

— Если говорить о строительстве, то первоочередное право на него имеют семьи, воспитывающие четверых и более детей. Для них предусмотрена стопроцентная господдержка. Ячейку общества с тремя несовершеннолетними государство «проспонсирует» на 75%. Есть такой вариант, как жилые помещения коммерческого пользования. Списки предлагаемых квартир и домов есть на сайте райисполкома, вы их и на страницах «МП» печатаете. Цены на аренду таких помещений варьируется. Она зависят от площади, степени благоустройства.

— А что по отопительному сезону? Без эксцессов прошел? Или «не говори гоп, пока не перепрыгнул». Ведь тепло еще поступает в жилфонд…

— Чрезвычайных ситуаций не было этой зимой. Нынешний отопительный сезон прошел в плановом режиме. Если и были поломки или жалобы на низкую температуру в отдельных квартирах, то они вовремя устранялись. Мы и сейчас не расслабляемся. Сани готовят летом, поэтому уже разрабатывается план организационно-технических мероприятий на предстоящий осеннее-зимний период. Это механизм отработанный – получение паспортов готовности теплоисточников и теплопотребителей. К слову, первых у нас 109, а вторых в количестве 129. Это цифры по району.

— А как вообще вышло, что жизнь с ЖКХ связали?

— Я же из следователей сюда пришел, государственным экспертом работал. У меня юридическое образование. Оно мне в нынешней должности очень помогло. В нашей работе быть юридически подкованным просто необходимо. Ведь на те же обращения гражданам нужно грамотно ответить. А это, в первую очередь, знание законов.

— Немного о личном. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома — хозяин с большой буквы. Настоящий, крепкий, за которым последнее слово. А кто в семье Морозовых глава?

— Не ждите, что себя назову. Это только на работе Игорь Олегович – начальник. У Морозовых дома в «желтой майке лидера»… маленький сынишка. Он самый главный. Вокруг Александра все и вращается.

Беседовала Алеся МУХАЧЕВА.