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Престиж армии. Полторы тысячи абитуриентов приехали на день открытых дверей в Военную академию
Новости Беларуси. Военная академия 23 марта открыла свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодые люди, которые мечтают связать жизнь с армией, побывали в учебных аудиториях, на тренировочных площадках и даже смогли прикоснуться к современным образцам оружия и военной техники. Погружение в солдатский быт помогает сделать выбор быстрее.
Михаил Вежновец, учащийся Бобруйской СШ №27:
Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:
Каждый из школьников, а сегодня академию посетили полторы тысячи человек, уже в 2019 году может стать новобранцем одного из факультетов. Для этого потребуется высокий балл на централизованном тестировании и хорошая физическая форма.
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Новости Беларуси. Военная академия 23 марта открыла свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди, которые мечтают...
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