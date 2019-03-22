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Престиж армии. Полторы тысячи абитуриентов приехали на день открытых дверей в Военную академию

23.03.2019 20:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Военная академия 23 марта открыла свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Престиж армии. Полторы тысячи абитуриентов приехали на день открытых дверей в Военную академию

Молодые люди, которые мечтают связать жизнь с армией, побывали в учебных аудиториях, на тренировочных площадках и даже смогли прикоснуться к современным образцам оружия и военной техники. Погружение в солдатский быт помогает сделать выбор быстрее.   

Престиж армии. Полторы тысячи абитуриентов приехали на день открытых дверей в Военную академию

Михаил Вежновец, учащийся Бобруйской СШ №27:
В том году я был в Военной академии, изучал все стенды подробно, а в этом году я целенаправленно пойду на общевойсковой факультет, чтобы больше узнать про профессию, на которую собираюсь поступить.

Престиж армии. Полторы тысячи абитуриентов приехали на день открытых дверей в Военную академию

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси: 
Нам очень приятно, что в весеннюю кампанию ребята уже определились со своим выбором. Мы в этом году набор осуществляем в пределе 450 человек, из них 15 мест мы еще отдадим нашим девушкам для поступления.

Престиж армии. Полторы тысячи абитуриентов приехали на день открытых дверей в Военную академию

Каждый из школьников, а сегодня академию посетили полторы тысячи человек, уже в 2019 году может стать новобранцем одного из факультетов. Для этого потребуется высокий балл на централизованном тестировании и хорошая физическая форма.

Престиж армии. Полторы тысячи абитуриентов приехали на день открытых дверей в Военную академию

Престиж армии. Полторы тысячи абитуриентов приехали на день открытых дверей в Военную академию

Престиж армии. Полторы тысячи абитуриентов приехали на день открытых дверей в Военную академию
 
 
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Новости Беларуси. Военная академия 23 марта открыла свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди, которые мечтают...
 
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