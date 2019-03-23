Служба быта Вороновщины. От мастерских до производства

Сфера бытовых услуг с давних времен востребована у людей. В зависимости от исторического периода, уровня благосостояния населения, его запросов в данной отрасли формировались предложения. Неотъемлемой частью повседневной жизни советского человека были Дома быта, где можно было модно одеться, сделать прическу, починить технику, взять ее на прокат и другое. В каждой крупной деревне, в которой, как правило, находился центр местного сельхозпредприятия, был комплексный пункт бытового обслуживания населения. В последние годы многие из них закрылись из-за убыточности. В некоторых районах, в нашем, к сожалению, тоже, не удалось сохранить и райбыткомбинаты. Постепенно сфера бытовых услуг стала переходить в частные руки.

Как это было?

В довоенном 1940 году в районе действовали швейная и обувная мастерские. Постепенно сеть бытовых услуг расширялась. И в 1967-м таких мастерских было уже 37. Работа предприятий сферы обслуживания обеспечивала выполнение планов социально-экономического развития Вороновщины.

В начале 70-х годов прошлого столетия бытовые услуги оказывали промкомбинаты. Вороновский имел в райцентре свою электростанцию, которая обеспечивала электри-чеством население до 24 часов. На улице Весновой поселка работала гончарная мастерская. Действовал находящийся на балансе промкомбината кирпичный завод в Янушевщине, на котором изготавливались изрезцы для печей и глиняный кирпич.

В начале 80-х у жителей района были востребованы такие виды услуг, как прокат вещей, в том числе бытовой техники, стирка белья. Позже с ростом благосостояния населения они стали терять свою актуальность.

И строил, и развивал









В 1986 году районный бытовой комбинат возглавил Люциан Константинович Песецкий. Тогда на предприятии трудилось более 420 человек. На одиннадцать лет его руководства пришлось строительство нового Дома быта, развитие отрасли, тяжелые перестроечные годы.

— Вопрос строительства нового здания Дома быта назрел давно: производственные площади не обеспечивали роста объемов бытовых услуг, — вспоминает Люциан Константинович. — В 1988 году Вороновское ПМК-150 возвело здание, отделочными работами занималось ремонтно-строительное управление бытового обслуживания. Весь коллектив выходил на субботники, чтобы помочь в строительстве и быстрее переехать. В начале 1989 года мы уже «заселились».

Продолжили внедрять новые виды услуг. Например, открыли студию звукозаписи. Перемены коснулись и ритуальных услуг. Раньше перепродавали гробы, а затем стали их производить сами. Для этого создали столярный цех, открыли в Радуни пилораму. Вскоре появился и литейный цех, где, кроме табличек на памятники, отливали вывески на дома. Некоторые из них можно увидеть и сегодня в райцентре по ул. Литовчика. Большим спросом пользовалась и приобретенная шерстечесалка. К нам за этой услугой приезжали из Литвы, Щучинского района. Немного позже купили тракторы, копалки, культиватор. Услуги по вспашке земли, окучиванию, копке картофеля оказывали своим работникам, вороновчанам. Но всегда в первую очередь помогали ветеранам Великой Отечественной войны. В 80-х годах мы выполняли 14 видов услуг. Особым спросом пользовалось швейное производство. Наших специалистов, таких как В.И. Неделько, Э.В. Колугину, А.М. Гришко, знали и ценили не только в районе, но и за рубежом.

К 1990 году ситуацию удалось стабилизировать. Однако перестроечные годы дали о себе знать. В 1994-95гг. остро чувствовалась нехватка хороших тканей, сложно стало загружать цеха. Чтобы разрешить этот вопрос, мы напрямую заключили договор о поставках с Могилевским заводом химволокна. Для улучшения финансового положения наладили контакт с минским заводом военного назначения «Калибр». Это позволило открыть в Погородно цех по производству жгутов и обеспечить рабочими местами более 20 человек. Открыли два кооператива в Вороново — по ремонту и покраске автомобилей и изготовлению фурнитуры из пластмассы для швейного производства, где работали семь человек.

Импульс для развития села







В 1997 году у руля райбыткомбината стала Ирена Ивановна Багинская (на снимке первая слева). Тогда на предприятии остались 130 человек. Оно оказывало 18 видов услуг.

— Самым лучшим временем для развития предприятия в период моего руководства были 2000-2008гг. На государственном уровне были приняты программы развития села. Господдержку получила и сфера бытового обслуживания, — вспоминает Ирена Ивановна. — Благодаря строительству с 2005 года агрогородков мы обновили в них комплексные приемные пункты, на селе создали рабочие места. Когда начали благоустраивать агрогородки, в частных подворьях устанавливались бетонные заборы. Мы быстро освоили их производство. Большой спрос был на изготовление спецодежды и ритуальные услуги. Были освоены чистка пухо-перьевых изделий и другие виды.

Хочу отметить, что на предприятии я проработала 37 лет. И все, чего достигла, чему научилась, — это заслуга тех людей, которые трудились рядом. Всегда выполняли производственные объемы Т.А. Селило, Л.И. Фиринович, З.С. Китович, Т.И. Макицкая, К.В. Мицкевич на КПП в Больтишках, Заболоти, Погородно, Жирмунах, Новиянке. Много лет отдали отрасли супруги, наладчик швейного оборудования и бухгалтер, Ф.И. и Е.Г. Алексюки, главный механик Ф.Я. Андрушкевич, главный бухгалтер Г.Ю. Савицкая, экономист А.И. Цуприева, бухгалтер Р.С. Кенть, технолог Н.Н. Щербо, диспетчер И.Т. Лугина. Никогда не подводили портные — Т.И. Каминская, Г.С. Крисенель, Л.И. Мелько, М.И. Чивель, М.В. Болуть, Д.С. Дулько, Л.В. Ковчуго, Ю.С. Хилимончик, Л.И. Кузьмицкая, С.С. Волынец и многие другие специалисты.

Собственное дело телемастера







Начиная с 1990-х годов, бытовые услуги потихоньку стали переходить в частные руки. В 1991 году телемастер Вячеслав Вовжинцевич Семашко с двумя коллегами сменил статус рабочего на индивидуального предпринимателя.

В сфере бытовых услуг Вячеслав Вовжинцевич уже 37 лет. В Вороновском Доме быта в 1980-е находился участок от лидской организации «Гарант». На нем трудились восемь человек. Объем работы был огромным — техника часто ломалась. Особенно, вспоминает мастер, много заказов поступало перед праздниками. В 1990-м встал вопрос об оказании услуг телемастеров на селе. Для этого был выделен транспорт. Но уже через год время продиктовало необходимость передать данную услугу в частные руки. Постепенно старую советскую технику сменяла новая, более надежная в эксплуатации. И к 2005 году количество заказов сократилось. Свое дело не оставил только Вячеслав Вовжинцевич.

— Конечно, пришлось подстраиваться под реалии времени, — признается умелец. — Если не будешь постоянно заниматься самообразованием, не выдержишь конкуренции. Вот и я раньше при ремонте телевизоров обходился паяльником, а сейчас такие схемы, что нужна паяльная станция, а иногда даже беру в руки микроскоп.

Люди к Вячеславу Семашко приходят не только с проблемами в «навороченной» технике. Есть у него в работе и раритеты. К примеру, первый советский «видик», лам-повые телеви-зоры 50-х годов. К сожалению, на последние уже не найти детали.

— Имея свое дело, нужно похлопотать о каналах поставки запчастей, создать клиентскую базу, — рассуждает мастер. — Если нужно, делаю выезды на село, особенно к пожилым людям. Работа будет, если заказчики будут видеть, что все ты делаешь качественно и быстро.

Сегодня в Вороновском районе парикмахерские услуги в горпоселках оказывают 7 индивидуальных предпринимателей, РУП ЖКХ, КСУП «Гирки» и 5 физических лиц. Последние наряду с парикмахерскими услугами оказывают косметические, по маникюру и педикюру. Ремонт обуви осуществляют в горпоселках два ИП и два физлица. Услуги бани — РУП ЖКХ, 4 сельхозпредприятия, а также ЧУП «Табекс» в Беняконях. Ритуальные услуги — РУП ЖКХ и ООО «ЧАША ГРААЛЯ». Ремонтом и пошивом одежды занимаются один ремесленник в райцентре, Вороновский колледж и КСУП «Гирки» в аг. Гирки.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО и из архива

Ирины ЛУГИНОЙ.