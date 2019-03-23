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Немецкого преподавателя, который 5 лет работал в Гродно, не пустили в Беларусь накануне Дня Воли

24.03.2019 09:10 — Разное | Партизан  
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Ученый Андре Бём вместе с женой Еленой и детьми 22 марта ехал из Украины в Беларусь. Елена родом из Беларуси, здесь живут ее родители. Но семью в страну не пустили.

Как написала в фейсбуке Елена, на белорусской границе их не пропустили из-за внешнего вида паспорта – он был подклеен. Позже Андре написал в фейсбуке, что ему запретили въезд в Беларусь как раз накануне празднования Дня Воли в Гродно. У Андре есть действующая белорусский виза до конца лета, но он не уверен, будет ли пытаться еще раз попасть в Беларусь.

Филолог-славист Андре Бём 10 лет работал в белорусских университетах по программе академических обменов: 5 лет в БГУ и 5 лет в ГрГУ. В Гродно познакомился со своей будущей женой Еленой. Сейчас они живут в Украине, где Андре работает. Вместе с детьми семья хотела, кроме прочего, навестить родителей Елены, чтобы детки увиделись с бабушкой и дедушкой.

В 2015 году Андре Бём вместе с бывшей журналисткой БелаПАН Мариной Рахлей издал путеводитель по Беларуси “Weißrussland: Mit Minsk, Brest, Hrodna, Homel, Mahiljou und Vicebsk”.


 
Теги: Гродно
 
 
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Ученый Андре Бём вместе с женой Еленой и детьми 22 марта ехал из Украины в Беларусь. Елена родом из Беларуси, здесь живут ее родители. Но семью в страну не пустили.
 
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