Тюнинг по-китайски: ателье RevoZport смастерило броский обвес для кроссовера Nio ES8

У китайского тюнинг-ателье RevoZport хоть и нет славы Brabus, но среди ее самых значимых работ значатся эффектные обвесы для моделей Mercedes-AMG, Porsche, Ferrari и Lamborghini. В последнее время компания обратила взоры и на электромобили, среди которых Tesla и китайская Nio.





Последняя уже продает у себя на родине электрический кроссовер ES8 , для которого в RevoZport смастерили обвес из углепластика. Броский аэрокит включает новые бамперы, передний сплиттер, накладки на колесных арках и на боковинах и элемент диффузора сзади. Кузовная отделка «разбавлена» контрастными голубыми акцентами на манер моделей i-линейки от BMW. Завершают облик 22-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.





Оформление салона ES8 перекликается с внешними доработками — внутреннее убранство также приукрашено карбоновыми вставками и вставками голубого цвета.





Техническую начинку «электрички» китайцы оставили нетронутой. В движение кроссовер приводит пара электродвигателей суммарной отдачей 652 лошадиные силы и 840 Нм крутящего момента. По паспорту разгон до 100 км/ч у ES8 занимает 4,4 секунды, максимальная скорость достигает 180 км/ч. Заряда батарей емкостью 70 кВтч должно хватить на преодоление до 500 км.





У китайских дилеров ES8 предлагается по цене от 69 тысяч долларов в пересчете (без учета госсубсидий). Стоимость комплекта от RevoZport, который будет доступен для кроссовера в мае, пока не называется.