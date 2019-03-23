|
Тюнинг по-китайски: ателье RevoZport смастерило броский обвес для кроссовера Nio ES8
У китайского тюнинг-ателье RevoZport хоть и нет славы Brabus, но среди ее самых значимых работ значатся эффектные обвесы для моделей Mercedes-AMG, Porsche, Ferrari и Lamborghini. В последнее время компания обратила взоры и на электромобили, среди которых Tesla и китайская Nio.
Последняя уже продает у себя на родине электрический кроссовер
Оформление салона ES8 перекликается с внешними доработками — внутреннее убранство также приукрашено карбоновыми вставками и вставками голубого цвета.
Техническую начинку «электрички» китайцы оставили нетронутой. В движение кроссовер приводит пара электродвигателей суммарной отдачей 652 лошадиные силы и 840 Нм крутящего момента. По паспорту разгон до 100 км/ч у ES8 занимает 4,4 секунды, максимальная скорость достигает 180 км/ч. Заряда батарей емкостью 70 кВтч должно хватить на преодоление до 500 км.
У китайских дилеров ES8 предлагается по цене от 69 тысяч долларов в пересчете (без учета госсубсидий). Стоимость комплекта от RevoZport, который будет доступен для кроссовера в мае, пока не называется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У китайского тюнинг-ателье RevoZport хоть и нет славы Brabus, но среди ее самых значимых работ значатся эффектные обвесы для моделей Mercedes-AMG, Porsche, Ferrari и Lamborghini. В последнее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)