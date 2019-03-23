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Amnesty International вступилась за двух белорусских подростков

24.03.2019 14:54 — Разное | Партизан  
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Несовершеннолетние содержатся в колонии в нечеловеческих условиях.



Amnesty International объявила о начале кампании в поддержку двух несовершеннолетних заключенных, осужденных на десять лет за наркотики: Эмиля Островко и Василия Савченко.

В заявлении, размещенном на сайте организации, утверждается, что правонарушения были мелкими, а суды - несправедливыми. Как сообщает Amnesty International, подростки содержатся в бесчеловечных условиях и подвергаются запугиваниям и дискриминации со стороны администрации колонии.

Приводим выдержки из заявления Amnesty International (перевод - Сharter97.org).

«В 2018 году Эмиль Островко и Василий Савченко были приговорены по двум отдельным делам к 10 годам лишения свободы после несправедливых судебных разбирательств по поводу мелких правонарушений, связанных с наркотиками. На момент ареста им обоим было по 17 лет.

В январе 2015 года, после появления изменений в уголовном кодексе, Беларусь приняла основанную на репрессивных и карательных законах политику абсолютной нетерпимости в отношении наркотиков.

Эти два случая выявляют острую проблему, которая привела к тому, что, по некоторым оценкам, до 15 000 детей и молодых людей в возрасте до 29 лет также осуждены на длительные сроки заключения за мелкие правонарушения, связанные с наркотиками. В некоторых случаях арестованные не совершали преступлений и попали под следствие за отказ сотрудничать с официальными лицами, которые пытались использовать их для того, чтобы инкриминировать других людей. Во время следствия и суда подозреваемые сталкиваются с бесчисленными нарушениями прав человека, а после вынесения приговора содержатся в ужасающих условиях в нарушение международных стандартов. Лукашенко призывал, чтобы для отбывающих наказание за наркотики условия в тюрьмах были такими ужасными, чтобы заключенные, по его словам, «смерти просили».

Интенсивное использование уголовного законодательства, репрессивных практик и других мер, основанных на запрете наркотиков, привело к повсеместным нарушениям прав человека и злоупотреблениям. Amnesty International призывает государства к сострадательному подходу, основанному на международных нормах и стандартах в области прав человека для того, чтобы обеспечить, чтобы политика контроля за наркотиками защищала людей, а не причиняла им вред. В частности, Amnesty International призывает государства декриминализировать использование и хранение наркотиков для личного пользования и применять альтернативные методы, вместо уголовной ответственности за мелкие правонарушения ненасильственного характера, связанные с наркотиками», - написано в заявлении.


«Эмиль Островко страдает от хронической бронхиальной астмы. Несмотря на это, медицинские препараты, которые постоянно должны быть при нем, хранятся отдельно, что подвергает его здоровье значительному риску. Кроме того, в колонии не проводятся регулярные необходимые для него медосмотры.

Обувь и одежда, предоставляемая в колонии, или слишком мала по размеру, или не соответствует сезону, и из-за слабой материально-технической базы часто промокает.

Эмиль и Василий, лишенные свободы в возрасте 17 лет, не имеют доступа к учебным учреждениям и, вместо этого, вынуждены по много часов заниматься тяжелым физическим трудом без надлежащего отдыха и без защитного снаряжения.

Из-за плохого качества еды и неадекватных норм у них обоих отмечается заметное снижение массы тела», - сообщается в заявлении.

Amnesty International призывает активистов по всему миру писать письма начальнику колонии Сергею Маслюкову с требованиями улучшить условия содержания Эмиля Островко и Василия Савченко по адресу Воспитательная колония №2, ул. Батова 4, г. Бобруйск, 213807 или на электронный адрес vk2_mogilev@mia.by.

 
 
Ссылка на источник 80
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