Кривко выступает в масс-старте на этапе КМ по биатлону. Онлайн гонки

Кубок мира по биатлону завершается сегодня двумя гонками с массовым стартом в Норвегии. Сначала на старт выйдут девушки.



Фото: Дарья Бурякина

Беларусь в компании 30 лучших биатлонисток планеты представит лидер нашей команды Ирина Кривко.

Отметим, что у женщин, в отличие от мужчин, до сих пор неизвестен обладатель Большого хрустального глобуса. Впрочем, преимущество Доротеи Вирер столь велико, что Лиза Виттоцци и Анастасия Кузьмина имеют шансы на победу в общем зачете только в случае провала Доротеи.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.