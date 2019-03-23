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Кривко выступает в масс-старте на этапе КМ по биатлону. Онлайн гонки

24.03.2019 15:46 — Разное | Tut.by  
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Кубок мира по биатлону завершается сегодня двумя гонками с массовым стартом в Норвегии. Сначала на старт выйдут девушки.


Фото: Дарья Бурякина

Беларусь в компании 30 лучших биатлонисток планеты представит лидер нашей команды Ирина Кривко.

Отметим, что у женщин, в отличие от мужчин, до сих пор неизвестен обладатель Большого хрустального глобуса. Впрочем, преимущество Доротеи Вирер столь велико, что Лиза Виттоцци и Анастасия Кузьмина имеют шансы на победу в общем зачете только в случае провала Доротеи.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Кубок мира по биатлону завершается сегодня двумя гонками с массовым стартом в Норвегии. Сначала на старт выйдут девушки.
 
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