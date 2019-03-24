|
Банк развития профинансировал 3 тыс. проектов по программе поддержки МСП
25.03.2019 07:54 — Разное | Аргументы и факты
С 2014 года финансовый институт профинансировал 3 тысячи проектов по программе поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщил председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«Кредитный портфель превысил $400 млн совокупного объема кредитования, который Банк развития предоставил своим банкам-партнерам, 3 тыс. предпринимателей в конечном итоге за счет средств Банка развития реализовали свои проекты», - рассказал глава банка, его слова приводит
Говоря о планах на 2019 год, Андрей Жишкевич выразил мнение: Банк развития должен помочь в создании инструментов, которых сейчас пока нет в стране.
«Это те же самые инвестиционные фонды, поддержка инфраструктуры венчурного финансирования».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из базовых направлений работы Банка развития - поддержка малого и среднего предпринимательства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)