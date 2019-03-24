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Банк развития профинансировал 3 тыс. проектов по программе поддержки МСП

25.03.2019 07:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Банк развития профинансировал 3 тыс. проектов по программе поддержки МСП
БЕЛТА

С 2014 года финансовый институт профинансировал 3 тысячи проектов по программе поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщил председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Кредитный портфель превысил $400 млн совокупного объема кредитования, который Банк развития предоставил своим банкам-партнерам, 3 тыс. предпринимателей в конечном итоге за счет средств Банка развития реализовали свои проекты», - рассказал глава банка, его слова приводит БЕЛТА.

Говоря о планах на 2019 год, Андрей Жишкевич выразил мнение: Банк развития должен помочь в создании инструментов, которых сейчас пока нет в стране. 

«Это те же самые инвестиционные фонды, поддержка инфраструктуры венчурного финансирования».

 
 
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Одно из базовых направлений работы Банка развития - поддержка малого и среднего предпринимательства.
 
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