Банк развития профинансировал 3 тыс. проектов по программе поддержки МСП

С 2014 года финансовый институт профинансировал 3 тысячи проектов по программе поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщил председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Кредитный портфель превысил $400 млн совокупного объема кредитования, который Банк развития предоставил своим банкам-партнерам, 3 тыс. предпринимателей в конечном итоге за счет средств Банка развития реализовали свои проекты», - рассказал глава банка, его слова приводит БЕЛТА .

Говоря о планах на 2019 год, Андрей Жишкевич выразил мнение: Банк развития должен помочь в создании инструментов, которых сейчас пока нет в стране.

«Это те же самые инвестиционные фонды, поддержка инфраструктуры венчурного финансирования».