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Вокруг вырезали деревья - кафе «У садочку» предлагают переименовать. Фотофакт
25.03.2019 — Разное | Слуцк Город
На минувшей неделе возле придорожного кафе «У садочку» на трассе Р-23 «Минск-Микашевичи» неподалёку от деревень Городище и Заполье вырезали сад плодовых деревьев.
На это на своей страничке в Instagram
«Пора уже менять название сего известного заведения возле Городищ. Садочек, как говорится, почил в бозе. Кругом одни пеньки да вывернутая земля... Даа, сады нынче не в тренде(», — написал он.
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