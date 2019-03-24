Вокруг вырезали деревья - кафе «У садочку» предлагают переименовать. Фотофакт





На минувшей неделе возле придорожного кафе «У садочку» на трассе Р-23 «Минск-Микашевичи» неподалёку от деревень Городище и Заполье вырезали сад плодовых деревьев.

На это на своей страничке в Instagram обратил внимание случчанин Сергей Мороз.

«Пора уже менять название сего известного заведения возле Городищ. Садочек, как говорится, почил в бозе. Кругом одни пеньки да вывернутая земля... Даа, сады нынче не в тренде(», — написал он.