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Вокруг вырезали деревья - кафе «У садочку» предлагают переименовать. Фотофакт

25.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Вокруг вырезали деревья - кафе «У садочку» предлагают переименовать. Фотофакт

На минувшей неделе возле придорожного кафе «У садочку» на трассе Р-23 «Минск-Микашевичи» неподалёку от деревень Городище и Заполье вырезали сад плодовых деревьев. 

На это на своей страничке в Instagram обратил внимание случчанин Сергей Мороз. 

«Пора уже менять название сего известного заведения возле Городищ. Садочек, как говорится, почил в бозе. Кругом одни пеньки да вывернутая земля... Даа, сады нынче не в тренде(», — написал он.

 
Теги: Минск
 
 
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На минувшей неделе возле придорожного кафе «У садочку» на трассе Р-23 «Минск-Микашевичи» неподалёку от деревень Городище и Заполье вырезали сад плодовых деревьев.
 
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