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УВД: в Бресте пропал 14-летний школьник

25.03.2019 15:17 — Разное | Аргументы и факты  
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УВД: в Бресте пропал 14-летний школьник
УВД Брестского облисполкома

Как стало известно, инцидент произошел 24 марта. 14-летний Максим Давиденко ушел из дома в Бресте и до настоящего времени о нем нет никаких сведений. Родные школьника обратились за помощью в милицию.

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На вид пропавшему мальчику около 10-12 лет, его рост составляет примерно 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. В момент исчезновения школьник был одет в куртку голубого цвета с синими вставками по бокам, спортивные штаны серого цвета, серую майку в зеленую полоску с надписью белого цвета, обут в кеды черного цвета с белыми носами.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мальчика обратиться в милицию.

 
Теги: Брест
 
 
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