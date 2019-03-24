УВД: в Бресте пропал 14-летний школьник

Как стало известно, инцидент произошел 24 марта. 14-летний Максим Давиденко ушел из дома в Бресте и до настоящего времени о нем нет никаких сведений. Родные школьника обратились за помощью в милицию.

На вид пропавшему мальчику около 10-12 лет, его рост составляет примерно 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. В момент исчезновения школьник был одет в куртку голубого цвета с синими вставками по бокам, спортивные штаны серого цвета, серую майку в зеленую полоску с надписью белого цвета, обут в кеды черного цвета с белыми носами.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мальчика обратиться в милицию.