3 профессии, которые не поймут родители. Как можно зарабатывать онлайн

Когда в детском саду снимают видео на память, обычно спрашивают, кем мы хотим стать. Как правило, в таком возрасте ничего классного мы придумать не можем, потому что понятия не имеем, кем там работают люди, кроме продавцов, врачей и поваров. А сейчас все стало еще запутаннее: например, с тех пор, как мы пошли в школу (или даже ее закончили) появилось столько новых вариантов деятельности, что ой-ё… Смотрите, вот, например, три должности, о которых раньше никто и подумать не мог.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY