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3 профессии, которые не поймут родители. Как можно зарабатывать онлайн

26.03.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
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Когда в детском саду снимают видео на память, обычно спрашивают, кем мы хотим стать. Как правило, в таком возрасте ничего классного мы придумать не можем, потому что понятия не имеем, кем там работают люди, кроме продавцов, врачей и поваров. А сейчас все стало еще запутаннее: например, с тех пор, как мы пошли в школу (или даже ее закончили) появилось столько новых вариантов деятельности, что ой-ё… Смотрите, вот, например, три должности, о которых раньше никто и подумать не мог.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

1. Менеджер по работе с блогерами в Instagram
 
 
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