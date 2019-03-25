Горецкие дети увидели Хух-хото

Группа детей из Горок посетила город Хух-хото в КНР. Это небольшой по китайским меркам (всего около 2 млн человек) городок на севере страны, столица автономного региона Внутренняя Монголия.





Делегация из этой китайской провинции посетила наш город в начале года , чтобы обсудить совместные проекты в области культуры, образования и туризма. Гостей из Поднебесной тогда заинтересовало, как устроена белорусская образовательная система. Для интеграции в этой сфере международная школа YingBo и пригласила детей из Горок побывать в Хух-Хото.







