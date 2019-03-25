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Горецкие дети увидели Хух-хото

26.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Группа детей из Горок  посетила город Хух-хото в КНР. Это небольшой по китайским меркам (всего около 2 млн человек) городок на севере страны, столица автономного региона Внутренняя Монголия.

 

Горецкие дети увидели Хух-хото
Фото – roogorki.by

 

Делегация из этой китайской провинции посетила наш город в начале года, чтобы обсудить совместные проекты в области культуры, образования и туризма.  Гостей из Поднебесной тогда заинтересовало, как устроена белорусская образовательная система. Для интеграции в этой сфере международная школа YingBo и пригласила детей из Горок побывать в Хух-Хото.

 

Горецкие дети увидели Хух-хото
Фото – roogorki.by
Горецкие дети увидели Хух-хото
Панорама Хух-хото  Фото – triplook.me

 
Теги: Минск
 
 
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  Группа детей из Горок  посетила город Хух-хото в КНР. Это небольшой по китайским меркам (всего около 2 млн человек) городок на севере страны, столица автономного...
 
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