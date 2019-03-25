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Горецкие дети увидели Хух-хото
26.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Группа детей из Горок посетила город Хух-хото в КНР. Это небольшой по китайским меркам (всего около 2 млн человек) городок на севере страны, столица автономного региона Внутренняя Монголия.
Делегация из этой китайской провинции
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Группа детей из Горок посетила город Хух-хото в КНР. Это небольшой по китайским меркам (всего около 2 млн человек) городок на севере страны, столица автономного...
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