Горецкое райпо: цифры и факты. Есть ли у кооператоров новая стратегия развития?

Новым председателем правления Горецкого райпо избрали Наталью Барковскую. На отчетно-выборном собрании подвели итоги работы за 2014-2018 годы и определили задачи по дальнейшему развитию деятельности потребкооперации района.

Минувшая пятилетка была для системы потребительской кооперации района непростой. По словам Натальи Барковской, выполнили 5 из 9 основных прогнозных показателей экономического развития. Темп роста заготовительного оборота составил 109,6% при прогнозе 103,4%, производства промышленной продукции 108,4%, хотя планировалось 103,7%, экспортного оборота 113,5% (+7,6% к плану). Энергопотребление снизили на 9,8% при задании 4,5%. Выполнили задание по рентабельности. Получили 1261,6 тыс. руб. чистой прибыли и 1677,7 руб. прибыли от реализации.





Из 278 магазинов в районе только 60 принадлежат кооператорам. В результате за пять лет удельный вес товарооборота райпо «просел» на 11%, составив 20,8%.

Наибольшие потери в городе, где среднегодовой темп роста товарооборота составил 88,6%. Потери оцениваются в 2090 тыс. руб­лей. Проблемы с реализацией вынудили практически свернуть торговлю непродовольственными товарами.

Были закрыты или сданы в аренду магазины «Мебель», «Обувь», «Товары для женщин», «Технорай», «Детский мир», «Сувениры», два промтоварных магазина. Сегодня упущенные за пять лет позиции пытаются вернуть: завезли в торговую сеть часы наручные, ковровые изделия, бельевой трикотаж, бытовую технику, холодильники, морозильники, газовые плиты, стройматериалы, игрушки. В феврале открыли фирменную секцию «БелитаВитекс», на очереди — Витебской ковровой фабрики. Организовали торговлю живыми цветами, а в магазине № 24 «Все для дома» установили единственную в городе интернет-витрину, чтобы покупатели могли заказать любой понравившийся им товар.

Среднегодовой темп роста товарооборота на селе за пять лет составил 95%. При этом в общем объеме «прирос» на 8,4% и достиг 43%. Райпо является единственной организацией в районе, которая, выполняя социальную функцию, обслуживает 2-3 раза в неделю 2396 жителей в 115 отдаленных населенных пунктах, не имеющих стационарной торговой сети. Ставку в торговле на селе делают на перевод магазинов на полное самообслуживание. Только за 2018 год по такому принципу начали торговать 12 магазинов агрогородков. Всего из 34 сельских магазинов так работают 29 (85,3%).

Открыли и новые объекты торговли и общепита: магазин в Паршино (2014), «Рыбная лавка» в Горках (2018). На прилавках появились акционные товары, снижаются торговые надбавки, применяются скидки, проводятся распродажи.





Поскольку удерживать позиции в торговле сложно, более пристальное внимание руководство райпо уделяло общественному питанию, заготовкам, производству промышленной продукции, экспорту. Доля общепита в совокупном объеме деятельности составила 11,5%. Приоритетным направлением здесь является наращивание розничного товарооборота (темп роста — 96,4% при прог­нозе 101,2%) и выпуск собственной продукции, который за пять лет «прибавил» на 17,1%.

Наиболее рентабельным видом общепита является обеденная продукция, доля которой возросла на 14,4% и достигла 52,3%. На развитие материально-технической базы общепита и приобретение нового технологического оборудования за 5 лет инвестировали 52,3 тыс. рубля. Открыли буфет в СШ № 2, увеличили количество посадочных мест в кафетериях при магазине «Родны кут», аг. Ленино, кафе «Изба», организовали при кафе «Авеню» караоке-бар (2015).





Рентабельно работает заготовительная отрасль, которая представлена 8 приемозаготовительными пунктами (3 открыли дополнительно в Горках), складами и скотоубойным цехом. Одних только мясопродуктов заготовили в 2018 году в 1,8 раза больше, чем в 2013 году (477,5 т), плодов и ягод в 1,9 раза (2477,1 т). За пять лет получили 288,3 тыс. рубля чистой прибыли. По всем видам ВМР задания выполняются ежегодно.

В два раза увеличилась доля промышленного производства в объеме деятельности райпо, которая является наиболее финансово устойчивой и принесла за пять лет 465,2 тыс. рубля прибыли (36,9%). С 2014 года наладили производство жареных семечек (более 70 т в год). Райпо экспортировало продукции на $1894,0 тыс. (задание выполнено на 117,6%). Отгрузка мяса на экспорт возросла более чем в 5 раз и занимает 41% в структуре поставок.

По итогам деятельности за 2014-2018 годы уполномоченные признали работу райпо удовлетворительной.





Заместитель председателя облпотребсоюза по торговле и общепиту Сергей Щербич и председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова высказали ряд критических замечаний. Аргументы о конкуренции как факторе снижения товарооборота Сергей Георгиевич считает несостоятельными. Наоборот, насыщение прилавков товарами, их стоимость и методы работы конкурентов надо постоянно изучать, чтобы быть конкурентоспособными на рынке.

В общем рейтинге 18 райпо Могилевщины Горецкое занимает 15 место. Хотя в 2017 году было девятым. По торговле наше райпо на 16-ой строчке, по общепиту — на 14-ой, по заготовкам — одиннадцатые и только по промышленности четвертые.

Не улучшилась ситуация в торговле и в начале 2019 года. За 2 месяца райпо недобрало по товарообороту 335 тыс. руб­лей и опустилось уже на 16 место.

Сергей Щербич привел примеры Мстиславского, Костюковичского, Кировского райпо, в которых кооператоры успешно наращивают торговлю.

«За год в Горках продали всего 6 телевизоров, 29 холодильников, 15 стиральных машин, в то время как в Мстиславле соответственно 91, 90 и 92. Стройматериалов вы реализовали на 81 тыс. рублей, а в Шкловском районе — на 212 тыс. Нижнего белья у вас приобрели на 26 тыс. рублей, даже в Дрибине больше — на 27 тыс. Оборот вашей интернет-витрины всего 4 тыс. руб., а в Кировске — 71 тыс. Причина одна — недостатки в коммерческой работе, приниженный спрос и отсутствие контроля за выполнением специалистами своих обязанностей», — подчеркнул Сергей Щербич.

Он раскритиковал горецких кооператоров и за отсутствие целенаправленной работы с банками. По банковским картам рассрочек реализовали товаров на 150 тыс. руб­лей, а в Краснополье — на 950 тыс. Также за среднемесячную заработную плату работников в 522 рубля, которая ниже областной. Бизнес-планом райпо на этот год предусмотрено ее увеличение не менее, чем на 11,2% (580,2 руб.) с учетом соблюдения опережающего темпа роста производительности труда. С 1 марта у продавцов она увеличится на 20%.

Есть вопросы и по кадрам. Сегодня в райпо заняты 442 человека. Открыто 18 новых рабочих мест. В общественном питании С. Щербич рекомендовал наращивать производство собственной продукции (полуфабрикаты, булочки, кондитерские изделия) и за 2 часа до закрытия снижать расценки, как это делают ритейлеры. Особое внимание уделить качеству приготовления блюд школьного питания.

Время диктует новые требования к квалификации людей, которые должны знать новые технологии и приемы работы, постоянно изучать спрос и цены, быстро реагировать на изменения на рынке. По мнению Оксаны Огородниковой, эффективность работы, ассортимент товаров и качество обслуживания кооператорам нужно повышать.

«Падать дальше некуда. Планку надо поднимать», — сказала Оксана Олеговна. Новый руководитель райпо Наталья Барковская, за плечами которой 40 лет работы, намерена исправить ситуацию при поддержке коллектива.

Елена Агейчик