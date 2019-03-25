Хлеборобы Мстиславского района вспахали первую тысячу гектаров земли

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Нынешний март не балует стабильной весенней погодой. Дневные температурные плюсы сменяют ночные заморозки, а на смену солнцу приходят снеговые тучи. Но это не мешает хлеборобам района вести полевые работы. Земля, не сильно промёрзшая за зиму, готова к пахоте. Её начали все хозяйства и уже поднята первая тысяча гектаров.

На полях также продолжается накопление органики, которой вывезено около четырёх тысяч тонн, что составляет 89% к заданию. Вносятся калийные удобрения. Не останавливаются и работы по подсеву трав, которые проведены на 62% площадей. ОАО «Октябрь» на выборочных участках, где почва наиболее подсохла, приступило к закрытию влаги по зяблевой вспашке.





Во время нашего посещения ОАО «Сож-Агро» на весновспашке работали четыре трактора. На участке в 56 гектаров у деревни Острейковичи дружным тандемом трудились опытные механизаторы Андрей Ходосевич и Василий Бастенков.

— Я уже третий день занят на пахоте, — говорит Андрей Михайлович, заботливо осматривая доверенный ему МТЗ-2522 ДВ с плугами Kverneland. — Трактор отремонтирован, пересмотрены основные узлы. Надеюсь, что техника не подведёт, и с посевной справимся.

Этому механизатору, у которого за плечами почти три десятка лет хлеборобского стажа, подвластна современная мощная техника. Старательно и добросовестно трудится Андрей Михайлович на своей родной земле, где родился и вырос, прошёл настоящую школу хлеборобской науки. После трудового дня он всегда находит время, чтобы посмотреть новостные передачи.

— С интересом вчера посмотрел репортаж со Шкловского района, где с рабочей поездкой был Президент Александр Лукашенко. — По всему видно, что глава государства очень глубоко понимает проблемы сельского хозяйства, болеет за нас, простых тружеников, — рассуждает опытный хлебороб. — Мы же готовы работать сколько надо, не считаемся со временем. Понимаем, что заработок зависит от произведённой продукции.

Василий Бастенков на тракторе МТЗ-3022 с плугами ППО-8-40 на пахоте трудился первый день, но это не помешало ему выполнить дневную норму. Василий Анатольевич также далеко не новичок в земледелии: с 1982 года работает он механизатором. Опыт и знания, хозяйское отношение к доверенной технике, позволяют ему добиваться хороших результатов.





С ранней весны механизаторы трудятся на полях родного хозяйства. Посевная, заготовка кормов, уборка хлеба — Андрею Михайловичу и Василию Анатольевичу до мелочей знаком весь цикл сельскохозяйственных работ, важность каждой из которых им объяснять не надо. В этот день в ОАО «Сож-Агро» пахоту вели также механизаторы Сергей Гаськов и Юрий Хроменков.

— Задание перед механизаторами стоит серьёзное, — говорит главный агроном сельхозпредприятия Андрей Иванов. — Нам предстоит провести пахоту на площади более двух тысяч гектаров, более трёх тысяч гектаров посеять зерновых и зернобобовых яровых культур. Кадровый состав хлеборобов у нас замечательный. Люди опытные, добросовестные, профессионалы своего дела, поэтому с поставленными задачами справимся.