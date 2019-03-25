ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хлеборобы Мстиславского района вспахали первую тысячу гектаров земли

26.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Хлеборобы Мстиславского района вспахали первую тысячу гектаров земли
Валентина Кравцова

Автор

Нынешний март не балует стабильной весенней погодой. Дневные температурные плюсы сменяют ночные заморозки, а на смену солнцу приходят снеговые тучи. Но это не мешает хлеборобам района вести полевые работы. Земля, не сильно промёрзшая за зиму, готова к пахоте. Её начали все хозяйства и уже поднята первая тысяча гектаров.

На полях также продолжается накопление органики, которой вывезено около четырёх тысяч тонн, что составляет 89% к заданию. Вносятся калийные удобрения. Не останавливаются и работы по подсеву трав, которые проведены на 62% площадей. ОАО «Октябрь» на выборочных участках, где почва наиболее подсохла, приступило к закрытию влаги по зяблевой вспашке.

Хлеборобы Мстиславского района вспахали первую тысячу гектаров земли

▪ — Земля готова к севу, — считают механизаторы ОАО «Сож-Агро» Василий Бастенков и Андрей Ходосевич. Фото Валентины Кравцовой.

Во время нашего посещения ОАО «Сож-Агро» на весновспашке работали четыре трактора. На участке в 56 гектаров у деревни Острейковичи дружным тандемом трудились опытные механизаторы Андрей Ходосевич и Василий Бастенков.

— Я уже третий день занят на пахоте, — говорит Андрей Михайлович, заботливо осматривая доверенный ему МТЗ-2522 ДВ с плугами Kverneland. — Трактор отремонтирован, пересмотрены основные узлы. Надеюсь, что техника не подведёт, и с посевной справимся.

Этому механизатору, у которого за плечами почти три десятка лет хлеборобского стажа, подвластна современная мощная техника. Старательно и добросовестно трудится Андрей Михайлович на своей родной земле, где родился и вырос, прошёл настоящую школу хлеборобской науки. После трудового дня он всегда находит время, чтобы посмотреть новостные передачи.

— С интересом вчера посмотрел репортаж со Шкловского района, где с рабочей поездкой был Президент Александр Лукашенко. — По всему видно, что глава государства очень глубоко понимает проблемы сельского хозяйства, болеет за нас, простых тружеников, — рассуждает опытный хлебороб. — Мы  же готовы работать сколько надо, не считаемся со временем. Понимаем, что заработок зависит от произведённой продукции.

Василий Бастенков на тракторе МТЗ-3022 с плугами ППО-8-40 на пахоте трудился первый день, но это не помешало ему выполнить дневную норму. Василий Анатольевич также далеко не новичок в земледелии: с 1982 года работает он механизатором. Опыт и знания, хозяйское отношение к доверенной технике, позволяют ему добиваться хороших результатов.

Хлеборобы Мстиславского района вспахали первую тысячу гектаров земли

С ранней весны механизаторы трудятся на полях родного хозяйства. Посевная, заготовка кормов, уборка хлеба — Андрею Михайловичу и Василию Анатольевичу до мелочей знаком весь цикл сельскохозяйственных работ, важность каждой из которых им объяснять не надо. В этот день в ОАО «Сож-Агро» пахоту вели также механизаторы Сергей Гаськов и Юрий Хроменков.

— Задание перед механизаторами стоит серьёзное, — говорит главный агроном сельхозпредприятия Андрей Иванов. — Нам предстоит провести пахоту на площади более двух тысяч гектаров, более трёх тысяч гектаров посеять зерновых и зернобобовых яровых культур. Кадровый состав хлеборобов у нас замечательный. Люди опытные, добросовестные, профессионалы своего дела, поэтому с поставленными задачами справимся.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Вам может быть интересно
Требования к приёму молока. Пояснения к Закону об идентификации
В ОАО «Сож-Агро» продолжается заготовка кормов
В Мстиславле прошла Покровская ярмарка
В Мстиславском районе появились первые тысячники уборочной кампании-2018
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нынешний март не балует стабильной весенней погодой. Дневные температурные плюсы сменяют ночные заморозки, а на смену солнцу приходят снеговые тучи. Но это не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика