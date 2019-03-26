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Пожар в ТЦ в Баку потушен: пострадали не меньше 11 человек

26.03.2019 23:31 — Разное | СТВ  
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Новости Азербайджана. Пожар в торговом центре Баку потушен. Сотрудники МЧС боролись с огнем более восьми часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели продолжают разбирать завалы. В результате ЧП пострадали по меньшей мере 11 человек.

Пожар в ТЦ в Баку потушен: пострадали не меньше 11 человек

Пламя вспыхнуло в одном из магазинов рано утром 26 марта. Огонь быстро распространился до четвертого этажа. К ликвидации возгорания были привлечены более 100 спасателей и свыше 20 единиц техники. Кроме торгового комплекса сгорели и прилегающие к нему строения.

Пожар в ТЦ в Баку потушен: пострадали не меньше 11 человек

По предварительным данным, ни на одном из этажей не было противопожарной системы. Точная причина возгорания станет известна после расследования. Пострадавших доставили в больницу с отравлением углекислым газом. К счастью, никто не погиб – людей успели эвакуировать.
 
 
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Новости Азербайджана. Пожар в торговом центре Баку потушен. Сотрудники МЧС боролись с огнем более восьми часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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