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Солигорск первым в Минской области встретит пламя II Европейских игр

28.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Минщина последней среди регионов страны примет эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира». Маршрут проляжет через восемь населенных пунктов области, пишет МЛЫН.BY.

По Минщине эстафета пройдет в середине июня. Огонь II Европейских игр первыми встретят в Солигорске, его пронесут в том числе по солевым шахтам «Беларуськалия». В этом же городе состоится концерт, приуроченный встрече пламени на территории области. Следом эстафету подхватят Несвиж, Молодечно, Мядель, Логойск, Борисов, Жодино и Заславль.

В Минской области факелоносцами станут около 70 человек. Это именитые люди региона, почетные граждане городов и районов, спортсмены, общественные деятели. Среди них — олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Леонид Тараненко, тренер ФК БАТЭ Алексей Бага, футболист Александр Глеб, сценарист и телеведущий Леонид Купридо, актер Вадим Галыгин, музыкант Иван Вабищевич.

— Каждый регион выдвигал свои предложения относительно факелоносцев. Сейчас для участников эстафеты шьют специальную форму, — рассказала пресс-секретарь фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Евгения Никитина.

С 11 по 16 июня пламя побывает в Несвижском замке, мемориальном комплексе «Хатынь», в комплексе «Борисов-Арена», на заводах «БелАЗ» и «БелДжи», Кургане Славы, «Линии Сталина», на озере Нарочь.

Солигорск первым в Минской области встретит пламя II Европейских игр

  • Старт эстафете дадут 3 мая в Риме, где находится штаб-квартира Европейского олимпийского комитета. Путь пламени будет длинным и интересным: после церемонии в итальянской столице белорусские альпинисты поднимут его на вершину горы Монблан. Дальше спортивный огонь посетит шесть европейских столиц, где в его честь проведут концерты и другие развлекательные мероприятия. В Беларусь факел доставят по земле. Первым его встретит Брест, за ним и другие города во всех регионах. Общая продолжительность эстафеты огня из Рима до Минска составит 50 дней.


МЛЫН
Инфографика: СБ

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минщина последней среди регионов страны примет эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира». Маршрут проляжет через восемь населенных пунктов...
 
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