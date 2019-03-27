Солигорск первым в Минской области встретит пламя II Европейских игр

Минщина последней среди регионов страны примет эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира». Маршрут проляжет через восемь населенных пунктов области, пишет МЛЫН.BY.

По Минщине эстафета пройдет в середине июня. Огонь II Европейских игр первыми встретят в Солигорске, его пронесут в том числе по солевым шахтам «Беларуськалия». В этом же городе состоится концерт, приуроченный встрече пламени на территории области. Следом эстафету подхватят Несвиж, Молодечно, Мядель, Логойск, Борисов, Жодино и Заславль.

В Минской области факелоносцами станут около 70 человек. Это именитые люди региона, почетные граждане городов и районов, спортсмены, общественные деятели. Среди них — олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Леонид Тараненко, тренер ФК БАТЭ Алексей Бага, футболист Александр Глеб, сценарист и телеведущий Леонид Купридо, актер Вадим Галыгин, музыкант Иван Вабищевич.

— Каждый регион выдвигал свои предложения относительно факелоносцев. Сейчас для участников эстафеты шьют специальную форму, — рассказала пресс-секретарь фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Евгения Никитина.

С 11 по 16 июня пламя побывает в Несвижском замке, мемориальном комплексе «Хатынь», в комплексе «Борисов-Арена», на заводах «БелАЗ» и «БелДжи», Кургане Славы, «Линии Сталина», на озере Нарочь.





Старт эстафете дадут 3 мая в Риме, где находится штаб-квартира Европейского олимпийского комитета. Путь пламени будет длинным и интересным: после церемонии в итальянской столице белорусские альпинисты поднимут его на вершину горы Монблан. Дальше спортивный огонь посетит шесть европейских столиц, где в его честь проведут концерты и другие развлекательные мероприятия. В Беларусь факел доставят по земле. Первым его встретит Брест, за ним и другие города во всех регионах. Общая продолжительность эстафеты огня из Рима до Минска составит 50 дней.