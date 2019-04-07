Лукашенко посоветовал украинцам не рисковать на выборах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью турецкому информационному агентству «Анадолу», передает телеканал «МИР 24».

Белорусский лидер высказал свое мнение по поводу предстоящих на Украине выборов.

«Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа – свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать – значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», – сказал Лукашенко.