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РПЦ призывает к мирному разрешению ситуации в Куропатах

08.04.2019 18:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Московском патриархате призвали не политизировать тему сноса крестов в урочище Куропаты под Минском.

"Русская православная церковь везде, где есть ее паства, свидетельствует о том, что поклонные кресты - это не только религиозный символ, но и выражение принятых в обществе гуманитарных ценностей", - заявил "Интерфаксу" в понедельник замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, этого правила РПЦ придерживается и по отношению к другим религиозным символам, укорененным в жизни того или иного народа.

"Кресты на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий - это не политическая инсталляция, а духовная память о людях, принявших смерть от богоборческого режима", - заявил В.Кипшидзе.

Он призвал к взаимоуважительному диалогу о судьбе мемориальных крестов в урочище Куропаты под Минском, результаты которого должны быть приняты Церковью и белорусским обществом, безотносительно политических убеждений.

При этом представитель Русской церкви подчеркнул, что "крест не должен становиться поводом для реализации политических амбиций тех или иных общественных групп".

Как сообщалось, 4 апреля в урочище Куропаты были снесены кресты, установленные оппозиционными активистами летом прошлого года. Позже министерство лесного хозяйства заявило, что в Куропатах проводятся плановые работы по благоустройству лесного фонда, в рамках которых сносятся объекты, установленные без какой-либо разрешительной документации.

Против сноса крестов выступили глава Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич, а также ряд оппозиционных политиков и активистов, писатель Светлана Алексиевич и ряд депутатов.

Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По разным данным, в братских могилах в Куропатах могут находиться останки от нескольких десятков до 250 тыс. человек. Здесь покоятся граждане разных национальностей - кроме белорусов, также русские, поляки, евреи, литовцы. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

В прошлом году президент Александр Лукашенко поручил навести порядок в Куропатах, призвав прекратить "валтузню на костях". В текущем году А.Лукашенко также заявил, что категорически возражает против несанкционированных акций в урочище. "И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Зачем вы там повыставляли эти белые кресты? Это демонстрация. Я против демонстрации", - подчеркнул глава государства.

 
 
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В Московском патриархате призвали не политизировать тему сноса крестов в урочище Куропаты под Минском. "Русская православная церковь везде, где есть ее паства,...
 
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