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Школьники пишут о войне

09.04.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту является старейшей организацией в Беларуси. За более чем  90-летний срок  существования структура не изменила основных принципов своей деятельности, сохраняя традиции, прирастает новыми современными проектами.  Кобринско-Малоритская МРОС ДОСААФ участвует в патриотическом воспитании молодежи, занимается подготовкой специалистов для Вооруженных Сил, обучает водителей механических транспортных средств, занимается развитием технических видов спорта. Не отказываются здесь и от воспитания через творчество, о чем свидетельствует  республиканский конкурс «В строю шагают с гордостью наследники побед!», проходящий по инициативе и при поддержке  ДОСААФ. Итоги районного этапа конкурса  были подведены в конце марта.

Школьники пишут о войне

 О суровых буднях минувшей войны, о людях, которые на фронте и в тылу ковали победу, о детях, чьи судьбы были опалены войной, о памяти, которой нельзя пренебречь ради будущих поколений, писали старшеклассники в своих сочинениях. Лучшими были признаны работы  Марины Баланович (ГУО «Хабовическая средняя школа»), Дарьи Петроченко (ГУО «Средняя школа №6 г. Кобрина»),  Евгения Сливчука (ГУО «Песковская средняя школа Кобринского района»).  Специальных призов от организаторов конкурса были удостоены Мария Миневич (ГУО «Детский сад – средняя школа №4 г. Кобрина») и Владислав Данилюк (ГУО «Средняя школа №9 г. Кобрина»).

– Еще несколько лет — и не останется живых свидетелей того времени. Наша задача – стать достойной сменой уходящему поколению, искренне любить свою Родину, свой город и заботиться о нем, уметь защищать то, что досталось такой дорогой ценой, сберечь память по призыву сердца, совести и долга, чтобы по праву называться наследниками Победы, – заметил Евгений Сливчук.

Школьники пишут о войне

Грамоты, дипломы и денежные вознаграждения вручил победителям председатель Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ Александр Аксютич. В дальнейшем эти работы будут представлены  на областном этапе конкурса, а самые достойные из них поборются за победу на республиканском уровне.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

На фото: вручение наград; победители конкурса.

 
 
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