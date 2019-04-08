Источник материала: Светлы шлях

14 апреля у стен Кревского замка пройдут любительские соревнования по бегу «Жук-трейл #11», «Ультра-трейл» и веломарафон «Витовт».





По словам директора соревнований Светланы Монастырской, участники «Жук-трейла» пробегут дистанции в 5 км, 10 км и 21 км. «Ультра-трейл» и веломарафон «Витовт» - это две дистанции в 42 км и 80 км, которые можно пробежать или проехать на велосипеде. Также организаторы подготовили маршруты для юниоров (1,5 км) и детей (500 м).





- На данный момент завершилась предварительная регистрация участников этих соревнований. Мы планируем, что в воскресенье, 14 апреля, в Крево приедут около 450 человек. На сегодняшний день мы знаем, что помимо белорусов, в соревнованиях примут участие россияне и литовцы, - отметила Светлана Монастырская.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото из архива редакции.