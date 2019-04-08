|
Любительские соревнования по бегу "Жук-трейл" и веломарафон "Витовт" пройдут в Крево 14 апреля
09.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
14 апреля у стен Кревского замка пройдут любительские соревнования по бегу «Жук-трейл #11», «Ультра-трейл» и веломарафон «Витовт».
По словам директора
- На данный момент завершилась предварительная регистрация участников этих соревнований. Мы планируем, что в воскресенье, 14 апреля, в Крево приедут около 450 человек. На сегодняшний день мы знаем, что помимо белорусов, в соревнованиях примут участие россияне и литовцы, - отметила Светлана Монастырская.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото из архива редакции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 апреля у стен Кревского замка пройдут любительские соревнования по бегу «Жук-трейл #11», «Ультра-трейл» и веломарафон «Витовт».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)