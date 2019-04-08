ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Любительские соревнования по бегу "Жук-трейл" и веломарафон "Витовт" пройдут в Крево 14 апреля

09.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

14 апреля у стен Кревского замка пройдут любительские соревнования  по бегу «Жук-трейл #11», «Ультра-трейл» и веломарафон «Витовт».

Любительские соревнования по бегу "Жук-трейл" и веломарафон "Витовт" пройдут в Крево 14 апреля

По словам директора соревнований Светланы Монастырской, участники «Жук-трейла» пробегут дистанции в 5 км, 10 км и 21 км. «Ультра-трейл» и веломарафон «Витовт» - это две дистанции в 42 км и 80 км, которые можно пробежать или проехать на велосипеде. Также организаторы подготовили маршруты для юниоров (1,5 км) и детей (500 м).

Любительские соревнования по бегу "Жук-трейл" и веломарафон "Витовт" пройдут в Крево 14 апреля

- На данный момент завершилась предварительная регистрация участников этих соревнований. Мы планируем, что в воскресенье, 14 апреля, в Крево приедут около 450 человек. На сегодняшний день мы знаем, что помимо белорусов, в соревнованиях примут участие россияне и литовцы, - отметила Светлана Монастырская.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото из архива редакции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 апреля у стен Кревского замка пройдут любительские соревнования  по бегу «Жук-трейл #11», «Ультра-трейл» и веломарафон «Витовт».
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат Дзержинского района по мини-футболу среди любительских команд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика