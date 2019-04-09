Что чаще всего не декларируют граждане при перемещении товаров через границу

Источник материала: Вороновская газета





Более половины недекларируемых гражданами товаров относятся к категории запрещенных либо ограниченных при перемещении их через границу.

Актуальным остается недекларирование физическими лицами товаров, подлежащих обязательному декларированию при их перемещении через границу. С начала года Гродненской региональной таможней выявлено уже более 2 тыс. таких фактов, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь.

Более половины недекларируемых гражданами товаров относятся к категории запрещенных либо ограниченных при перемещении их через границу. «Лидируют» алкоголь и пиво (25%), мясо и мясная продукция (22%), на третьем месте – шины, в том числе б/у. Затем идет топливо и предметы оружия, в том числе дубинки и электрошокеры.





Несмотря на широкое информирование, граждане перемещают с нарушением лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Одними из наиболее распространенных являются такие препараты как «Theraflu ND», «Theraflu NT», содержащие псевдоэфедрин.





Как результат такой невнимательности, административная и даже уголовная ответственность, а также временные издержки не только нарушителя, но и других лиц, пересекающих границу: должностному лицу таможни на оформление документов в рамках контроля или ведения процесса необходимо затратить в пункте пропуска определенное время.

Имеют место и факты перемещения товаров в тайниках и различных конструктивных нишах автомобилей. Из канистр, топливных баков, из-под капота и др. полостей авто извлекается даже сырое мясо, ввоз которого на территорию ЕАЭС запрещен. К слову, в прошлом году перемещавший такой продукт в тайнике своего авто водитель, привлечен судом Октябрьского района г. Гродно к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией транспортного средства.

Весьма актуален вопрос так называемого «перевеса»: треть правонарушений граждане совершают, забывая о весовой и стоимостной норме.





Справочно:

По общим правилам беспошлинно можно ввезти товар, вес которого не превышает 25 кг и стоимость составляет не более 500 евро; при пересечении границы чаще, чем раз в три календарных месяца – весом не более 20 кг и стоимостью не более 300 евро. В случае превышения такой товар подлежит помещению под одну из таможенных процедур с обязательной уплатой таможенных платежей либо его вывозу на сопредельную сторону.

Важно:

Перед тем как направиться за рубеж, ознакомьтесь с правилами перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. Информацию можно найти на странице единого Интернет-портала таможенных органов Республики Беларусь во вкладке «Физическим лицам», а также получить консультацию, позвонив по телефонам, указанным на сайте Гродненской региональной таможни.

При наличии сомнений по отнесению товаров к категории запрещенных либо ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, выбирайте для оформления «красный» коридор с обязательной подачей пассажирской декларации.

Мясо

Шины

Топливо

Таблетки

Оружие

Алкоголь