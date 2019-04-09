ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что чаще всего не декларируют граждане при перемещении товаров через границу

10.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Что чаще всего не декларируют граждане при перемещении товаров через границу

Более половины недекларируемых гражданами товаров относятся к категории запрещенных либо ограниченных при перемещении их через границу.

Актуальным остается недекларирование физическими лицами товаров, подлежащих обязательному декларированию при их перемещении через границу. С начала года Гродненской региональной таможней выявлено уже более 2 тыс. таких фактов, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь.

Более половины недекларируемых гражданами товаров относятся к категории запрещенных либо ограниченных при перемещении их через границу. «Лидируют» алкоголь и пиво (25%), мясо и мясная продукция (22%), на третьем месте – шины, в том числе б/у. Затем идет топливо и предметы оружия, в том числе дубинки и электрошокеры. 

Что чаще всего не декларируют граждане при перемещении товаров через границу

Несмотря на широкое информирование, граждане перемещают с нарушением лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Одними из наиболее распространенных являются такие препараты как «Theraflu ND», «Theraflu NT», содержащие псевдоэфедрин. 

Что чаще всего не декларируют граждане при перемещении товаров через границу

Как результат такой невнимательности, административная и даже уголовная ответственность, а также временные издержки не только нарушителя, но и других лиц, пересекающих границу: должностному лицу таможни на оформление документов в рамках контроля или ведения процесса необходимо затратить в пункте пропуска определенное время.

Имеют место и факты перемещения товаров в тайниках и различных конструктивных нишах автомобилей. Из канистр, топливных баков, из-под капота и др. полостей авто извлекается даже сырое мясо, ввоз которого на территорию ЕАЭС запрещен. К слову, в прошлом году перемещавший такой продукт в тайнике своего авто водитель, привлечен судом Октябрьского района г. Гродно к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией транспортного средства.

Весьма актуален вопрос так называемого «перевеса»: треть правонарушений граждане совершают, забывая о весовой и стоимостной норме. 

Что чаще всего не декларируют граждане при перемещении товаров через границу

Справочно:

По общим правилам беспошлинно можно ввезти товар, вес которого не превышает 25 кг и стоимость составляет не более 500 евро; при пересечении границы чаще, чем раз в три календарных месяца – весом не более 20 кг и стоимостью не более 300 евро. В случае превышения такой товар подлежит помещению под одну из таможенных процедур с обязательной уплатой таможенных платежей либо его вывозу на сопредельную сторону.

Важно:

Перед тем как направиться за рубеж, ознакомьтесь с правилами перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. Информацию можно найти на странице единого Интернет-портала таможенных органов Республики Беларусь во вкладке «Физическим лицам», а также получить консультацию, позвонив по телефонам, указанным на сайте Гродненской региональной таможни.

При наличии сомнений по отнесению товаров к категории запрещенных либо ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, выбирайте для оформления «красный» коридор с обязательной подачей пассажирской декларации. 

Мясо

Шины

Топливо

Таблетки 

Оружие

Алкоголь

www.grt.customs.gov.by
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более половины недекларируемых гражданами товаров относятся к категории запрещенных либо ограниченных при перемещении их через границу. Актуальным остается...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это же для радости». Житель Молодечно восстановил «запорожец» 1960 года, теперь чинит Jawa
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика