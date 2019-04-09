Выжигание сухой растительности — дорого, вредно и очень опасно

Источник материала: Новости Дзержинска

Спасатели напоминают: пожароопасный период уже начался! Будьте осторожны: реально оценивайте свои силы при разжигании костров на своих приусадебных участках а также при ликвидации загораний. Больше всего рискуют пожилые, а также люди с проблемами со здоровьем.

В Гомельской области уже в 2019 году произошёл трагический случай.

16 марта 2019 года в 9-01 спасателям поступило сообщение о том, что в агрогородке Лиски Речицкого района на частном подворье была обнаружена погибшая пенсионерка.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, оказалось, что сельчанку обнаружил ее сын. Мужчина пришел навестить мать, на приусадебном участке увидел следы горения сухой растительности и погибшую, после чего обратился в милицию. По предварительным данным, женщина пыталась самостоятельно справиться с огнем, потеряла сознание, упала и не смогла выбраться из горящей растительности.

Для того, чтобы избежать беды, необходимо соблюдать следующие рекомендации.

Сжигать мусор на своем участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы простая уборка участка не обернулась трагедией. ля этого необходимы следующие условия: безветренная погода, емкость с водой объемом не менее 10 литров, очищенная от верхнего слоя почвы площадка, расстояние от которой должно быть не менее 10 метров до строений, 20 метров до лесного массива и 30 метров до скирд сена и соломы. Мангал или гриль безопасно устанавливать на расстоянии как минимум 4 метров от дома. После сжигания мусора, отходов на площадках и приготовления пищи, горящие материалы потушите до полного прекращения тления.

Еще одна беда в этот период – весенние палы. Палы не приносят никакой пользы, однако десятки людей каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. Выжигание сухой травы лишь уничтожает растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы. Это приводит к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. На пепелищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию.

Так совсем недавний случай, произошедший 6 апреля в д. Понарка (Сморгонский район, Гродненская область). Из-за горящей травы в деревне сгорело 4 дома, 2 дачи (все нежилые) и 11 сараев.

О пожаре стало известно от очевидца: дым заметили из соседней деревни за несколько километров. На место выехали 15 пожарных расчетов, на борьбу с огнем понадобилось несколько часов. Основная версия причины пожара — неосторожность при курении

Единственный 44-летний житель д. Понарка дал пояснения о том, что, вероятнее всего, незатушенный окурок, брошенный в сухую траву на собственном подворье, и привел к столь масштабному возгоранию.

Кроме того согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин. Разведение костров в запрещённых местах влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин (ст.15.58 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях). За уничтожение либо повреждение торфяников, лесных массивов предусмотрена уголовная ответственность.

Случаи выжигания сухой растительности также имеют место быть и в Дзержинском районе. На 9 апреля зарегистрировано и осуществлено 41 выезд на загорание травы. Наибольшее количество пожаров в природных экосистемах зарегистрировано в Негорельском с/С - 12, Станьковском с/С – 5, Добриневском с/С– 5, в Боровском с/С и Фанипольском с/С – 4.

Виновные должностные лица и граждане, привлечены к административной ответственности.

Для того, чтобы не произошло подобных трагедий необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для растений и животных, палы могут быть опасны и для человека. Не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и спички перед тем, как выбросить их;

• если вы заметили пожар – не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При тушении подручными средствами можно сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев, либо же забрасывать кромку пожара песком;

• потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова;

• если же вы понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 и постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.



