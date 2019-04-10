В Минске обсудили «Пасхальное перемирие» в Донбассе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоялось в Минске, передает телеканал «МИР 24».

На встрече обсуждали меры для обеспечения безопасности мирного населения и гуманитарного разминирования. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить безопасность и устойчивую работу жизненно важных объектов инфраструктуры, в том числе таких, как водоснабжение и электричество.

Также, по словам Сайдика, конфликтующие стороны согласились, что требуется объявить так называемое «Пасхальное перемирие».

«Контактная группа сошлась во мнении о необходимости данного перемирия. И договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для окончательного согласования деталей этого перемирия. Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное – это политическая воля сторон. При ее наличии это сделать несложно», – подчеркнул он.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы назначено на 24 апреля.