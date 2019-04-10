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В Минске открылась выставка инновационных технологий «ТИБО»
11.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более сотни компаний из двух десятков стран съехались в Минск на выставку цифровых технологий «ТИБО» собрал. Наряду с известными разработчиками свои достижения представляют и молодые ученые. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко оценила последние новинки в области высоких технологий.
Эра роботов наступила. Например, механический бармен за несколько секунд может приготовить коктейль. Другая машина с искусственным интеллектом может работать продавцом или космонавтом. Робот Newman напечатан на 3D-принтере.
«Работаем в виртуальной реальности, в специализированных программах. Моделируем его движения. Чтобы потом перенести в реальную жизнь», – пояснил заведующий лабораторией робототехнических систем НАН Беларуси Григорий Прокопович.
Дополненная реальность есть и в медицине. Очки помогают врачу точно рассмотреть место перелома. Результаты обследования считывает специальная программа, и получается голограмма травмы.
Здравоохранение – одна из главных отраслей, куда проникла цифровизация. Так выглядит кабинет врача в медучреждениях страны – никаких карточек, все в электронном виде: от результатов обследования до рецепта. Доступны и онлайн-консультации. На цифру переходят и другие сферы: от сельского хозяйства до госуслуг.
Более ста компаний стран СНГ, Европы, Китая представили последние достижения в IT-сфере. Многими уже заинтересованы мировые корпорации. За прошлый год Беларусь заработала на экспорте высокотехнологичной продукции $14 млрд.
«Белорусы создали модели и приложения, которые позволяют распознавать раковые заболевания по фотографии. Беларусь серьезно продвинулась в области машинного зрения. Наши беспилотники сегодня летают почти на 300 км», – рассказал председатель Госкомитета Беларуси по науке и технологиям Александр Шумилин.
«ТИБО» – это не только выставка, но и площадка для дискуссий. Главная тема форума – цифровизация ЕАЭС. Электронная система на рынке труда, безбумажная торговля, цифровые транспортные коридоры – сейчас в этих областях реализуются десятки проектов. И Беларусь здесь – один из самых активных участников.
«В Беларуси уже создана хорошая база для цифровизации. Накоплено большое количество компетенций, знаний в сфере информационных технологий, в сфере управления», – рассказала член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской экономической комиссии Карине Минасян.
Главное, отмечают эксперты, более половины инновационных разработок в стране социально-ориентированы, то есть приносят конкретную пользу людям.
Выставку «ТИБО» специалисты называют одной из крупнейших в своей тематике на пространстве СНГ и Балтии. Только за первый день ее посетило более 3 тыс. человек.
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Форум собрал более сотни компаний из двух десятков стран, вместе с известными разработчиками достижения представили и молодые ученые.
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