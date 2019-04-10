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В Минске открылась выставка инновационных технологий «ТИБО»

11.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более сотни компаний из двух десятков стран съехались в Минск на выставку цифровых технологий «ТИБО» собрал. Наряду с известными разработчиками свои достижения представляют и молодые ученые. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко оценила последние новинки в области высоких технологий.

Эра роботов наступила. Например, механический бармен за несколько секунд может приготовить коктейль. Другая машина с искусственным интеллектом может работать продавцом или космонавтом. Робот Newman напечатан на 3D-принтере.

«Работаем в виртуальной реальности, в специализированных программах. Моделируем его движения. Чтобы потом перенести в реальную жизнь», – пояснил заведующий лабораторией робототехнических систем НАН Беларуси Григорий Прокопович.

Дополненная реальность есть и в медицине. Очки помогают врачу точно рассмотреть место перелома. Результаты обследования считывает специальная программа, и получается голограмма травмы.

«При некоторых особо сложных переломах нам важно видеть каждую трещинку. Чтобы понять, какой хирургический доступ будет более адекватным. Чтобы с минимальной дополнительной травмой лучшим образом вправить отломки и зафиксировать перелом», – отметил завлабораторией РНПЦ Травматологии и ортопедии Александр Ситник.

Здравоохранение – одна из главных отраслей, куда проникла цифровизация. Так выглядит кабинет врача в медучреждениях страны – никаких карточек, все в электронном виде: от результатов обследования до рецепта. Доступны и онлайн-консультации. На цифру переходят и другие сферы: от сельского хозяйства до госуслуг.

«Эти госуслуги, которые оказываются, они должны принести в первую очередь, и хотелось бы, чтобы это так было, комфортное проживание, комфортное общение с государством для нашего гражданина», – подчеркнул министр связи и информатизации Константин Шульган

Более ста компаний стран СНГ, Европы, Китая представили последние достижения в IT-сфере. Многими уже заинтересованы мировые корпорации. За прошлый год Беларусь заработала на экспорте высокотехнологичной продукции $14 млрд.

«Белорусы создали модели и приложения, которые позволяют распознавать раковые заболевания по фотографии. Беларусь серьезно продвинулась в области машинного зрения. Наши беспилотники сегодня летают почти на 300 км», – рассказал председатель Госкомитета Беларуси по науке и технологиям Александр Шумилин.

«ТИБО» – это не только выставка, но и площадка для дискуссий. Главная тема форума – цифровизация ЕАЭС. Электронная система на рынке труда, безбумажная торговля, цифровые транспортные коридоры – сейчас в этих областях реализуются десятки проектов. И Беларусь здесь – один из самых активных участников.

«В Беларуси уже создана хорошая база для цифровизации. Накоплено большое количество компетенций, знаний в сфере информационных технологий, в сфере управления», – рассказала член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской экономической комиссии Карине Минасян.

Главное, отмечают эксперты, более половины инновационных разработок в стране социально-ориентированы, то есть приносят конкретную пользу людям.

Выставку «ТИБО» специалисты называют одной из крупнейших в своей тематике на пространстве СНГ и Балтии. Только за первый день ее посетило более 3 тыс. человек.



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Теги: Минск
 
 
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Форум собрал более сотни компаний из двух десятков стран, вместе с известными разработчиками достижения представили и молодые ученые.
 
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