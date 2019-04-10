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В Национальном музее покажут крутую выставку готических работ из дерева

11.04.2019 13:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В минском Национальном историческом музее 30 апреля откроют выставку беларуского скульптора Андрея Сагалова. Ее название – «Steel, Wood & Bone» («Сталь, Дерево & Кость»). Рассказываем, в чем особенность творчества беларуса и почему выставка обещает быть завораживающей.

Об авторе

Андрей Сагалов – минчанин. Долгое время он работал инженером, но однажды сменил профессию – и начал зарабатывать руками. Его стартом стал «стремный кооператив по деревяшечной части». Позже он продавал работы уличных вернисажах – в Минске, Москве и Крыме. Сагалов также работал на частном производстве мебели, «дизайничал» и изготавливал деревянные скульптуры. 



Беларус увлекся немецкой деревянной скульптурой времен поздней готики и Раннего Ренессанса. Копировал чужие работы, но понял, что это, хоть и отточило технический навык, привело его в тупик. Тогда он сфокусировался на окружающих его людях – и увидел «миллион новых лиц». Вокруг него оказались не менее характерные персонажи: строители, ветераны, боксеры, охотники. Так художник ушел в портрет: это сформировало его направление, и свой жанр он по-прежнему считает одним из самых серьезных – «минимум фентифлюшек, но очень интересно». Сейчас его произведения искусства представляют на выставка России, Беларуси, Польши и даже в балтийских странах. А новая выставка пройдет в Беларуси.



О выставке

В музее Минска представят работы Андрея Сагалова, которые он создавал в течение 19 лет: с 2000-го по 2019-ый. Они выполнены из разных материалов – металла, кости, дерева. Гости увидят портретную деревянную скульптуру, мелкую пластику из рога лося и бивня моржа, декорирование рукоятей и эфесов. Говорят, автор настолько ушел в поток творческого сознания, что образы из истории и традиционную технику подаст под соусом современности.



Как попасть

Выставка будет работать с 1 по 14 мая 2019 года. 
Адрес: улица Карла Маркса, 12. 
Время: с 11:00 до 19:00, касса – до 18:30. 
Дополнительную информацию можно получить, позвонив в музей: +375(17)327-43-22, +375(17)327-48-27.



Фото обложки: facebook.com/sagalovandrei.

 
Теги: Минск
 
 
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В минском Национальном историческом музее 30 апреля откроют выставку беларуского скульптора Андрея Сагалова. Ее название – «Steel, Wood & Bone» («Сталь, Дерево & Кость»)....
 
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