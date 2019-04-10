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«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лучшие виртуально и реально! В Минске разрешилась интрига интернет-премии «ТИБО-2019». Победителей определили в 12 номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, жюри отметило портал Госпогранкомитета, сайт Могилевского облисполкома. Лучшим информационным ресурсом стал сайт Белтелерадиокомпании. В номинации «Спорт» первой стала страничка Федерации хоккея Беларуси. А золото в номинации «Для детей и юношества» взял сайт пионерской организации.
Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»:
Александра Гончарова, председатель центрального совета ОО «БРПО»:
Отметим, на конкурс было подано рекордное количество заявок – почти 500. Интернет-премия предваряет закрытие выставки «ТИБО-2019». Форум завершится 12 апреля.
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Новости Беларуси. Лучшие виртуально и реально! В Минске разрешилась интрига интернет-премии «ТИБО-2019». Победителей определили в 12 номинациях, сообщили в программе...
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